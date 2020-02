The Strokes hanno pubblicato il nuovo singolo “At The Door” e svelato la tracklist dell’album in uscita “The New Abnormal”

Grandi novità per i tantissimi fan dei The Strokes: la band capitanata da Julian Casablancas ha pubblicato “At The Door”, primo singolo ad anticipare l’arrivo del nuovo album “The New Abnormal”. Ecco tutti i dettagli finora svelati sull’atteso ritorno discografico della band newyorkese.

The Strokes: data d’uscita e tracklist del nuovo album “The New Abnormal”

Sono passati ben sette anni da “Comedown Machine”, ultimo album dei The Strokes pubblicato nel 2013. Ora la band di Julian Casablancas è pronta a dare un seguito al precedente capitolo discografico con “The New Abnormal”, questo il titolo del nuovo disco. L’annuncio della data d’uscita è stato dato dal frontman del gruppo durante un’esibizione a supporto di Bernie Sanders, vincitore delle primarie democratiche nel New Hampshire, per la sua candidatura alle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America del 2020: potremo ascoltare “The New Abnormal” a partire dal 10 aprile 2020. Il pre-order è già disponibile sullo store ufficiale della band newyorkese. Il nuovo album dei The Strokes ha come copertina un dettaglio di un’opera di Jean-Michel Basquiat intitolata “Bird On Money”. Il disco sarà composto da nove tracce, tra cui è ovviamente presente il primo singolo estratto “At The Door”, disponibile all’ascolto su tutte le piattaforme digitali a partire da martedì 11 febbraio 2020. La band ha condiviso anche il video ufficiale del brano su YouTube, una clip animata diretta da Mike Burakoff. Ecco la tracklist completa di “The New Abnormal”, il nuovo album dei The Strokes:

The Adults Are Talking Selfless Brooklyn Bridge to Chorus Bad Decisions Eternal Summer At the Door Why Are Sundays So Depressing Not the Same Anymore Ode to the Mets

Le anticipazioni del nuovo album e i prossimi concerti in calendario

L’ultima uscita discografica dei The Strokes risale all’EP “Future Present Past”, pubblicato nel 2016, mentre l’ultimo album in studio della band è “Comedown Machine” (2013). L’indie rock band americana sta per tornare in scena con un nuovo disco intitolato “The New Abnormal”, in uscita il 10 aprile 2020 per Cult Records (etichetta indipendente fondata dal frontman Julian Casablancas) / RCA Records. Il disco è stato ufficialmente anticipato dalla pubblicazione del singolo “At The Door”, disponibile all’ascolto dall’11 febbraio, ma ancor prima i The Strokes hanno dato al pubblico qualche piccola anticipazione live. Durante il concerto di capodanno 2020, tenuto dalla band al Barclays Center di Brooklyn, è stato eseguito il nuovo brano “Ode To The Mets”, che sarà presente in “The New Abnormal”. Durante lo show a supporto di Bernie Sanders, i The Strokes hanno eseguito anche un’altra canzone contenuta nel disco in uscita: si tratta di “Bad Decisions”. Nella stessa occasione, la band ha portato in scena anche il singolo di lancio dell’album, il nuovissimo “At The Door”. Julian Casablancas e il suo gruppo saranno protagonisti sul palco per quattro speciali show nel Vecchio Continente: il 14 febbraio a Berlino, il 18 febbraio a Parigi, il 19 febbraio a Londra e il 24 febbraio a Belfast. Potremo ascoltarli live anche in vari festival estivi europei, il calendario è in aggiornamento.