Renato Zero sta per arrivare a Bari per le ultime tre date del suo “Zero il Folle in tour” prima del gran finale a Roma. L’artista porterà la sua musica in scena sul palco del Palaflorio di Bari: gli appuntamenti da segnare in calendario sono per le serate di giovedì 23, sabato 25 e domenica 26 gennaio. Tutti e tre i concerti hanno giù registrato il sold out. Ecco tutte le info per arrivare preparati ai live pugliesi di Renato Zero: gli orari e la probabile scaletta degli show.

Renato Zero a Bari: tutte le info sui concerti

Dallo scorso novembre, Renato Zero è impegnato col tour di presentazione di “Zero il Folle”, il suo nuovo album uscito il 4 ottobre 2019. La tournée nei palazzetti ha riscosso un grandissimo successo in tutta Italia, registrando numerosi sold out. Il gran finale andrà in scena il 30 e 31 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma, città natale di Renato Zero, nella stessa location in cui il cantautore si è già esibito con ben sei date (tutto esaurito) lo scorso novembre. Prima di questi ultimi show, però, sono in programma ben tre concerti al Palaflorio di Bari: giovedì 23, sabato 25 e domenica 26 gennaio. Anche tutti questi live sono già sold out, pertanto non sono più disponibili biglietti e potrà assistere allo spettacolo solo chi è già in possesso di regolare titolo d’ingresso. Il Palaflorio si trova in viale Archimede a Bari; la struttura è facilmente raggiungibile in auto e con i mezzi pubblici (linee bus 2, 9, 10, 14 o 25).

La possibile scaletta del concerto

Durante l’attuale tour nei palazzetti, Renato Zero sta presentando dal vivo al suo affezionato pubblico il nuovo album di inediti “Zero il folle”, uscito il 4 ottobre 2019 a due anni di distanza dal precedente “Zerovskij - Solo per amore”. Pertanto, nella scaletta dei tre concerti a Bari dobbiamo aspettarci di sentire molti nuovi brani estratti da quest’ultimo capitolo discografico, canzoni come “Mai più da soli”, “La vetrina”, “Viaggia”, la title track “Zero il folle”, “Quanto ti amo” e tante altre. Resterà comunque ampio spazio per portare in scena i numerosi grandi successi che hanno segnato la carriera di Renato Zero, tra cui “Cercami”, “Triangolo”, “Il cielo”. Di seguito, come linea guida, riportiamo la probabile scaletta dei tre concerti in programma a Bari; ricordiamo che le canzoni presentate potrebbero subire variazioni in base alle scelte dell’artista: