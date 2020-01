" Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S " è pronto a debuttare sul grande schermo. In attesa dell'uscita della pellicola, scopriamo insieme il testo della colonna sonora.

di Matteo Rossini

Luì e Sofì sono una delle coppie più celebri del web. I due giovanissimi ragazzi sono pronti per conquistare il grande schermo dopo essersi imposti come un fenomeno mediatico senza precedenti, scopriamo insieme il testo del travolgente brano che vanta già più di dieci milioni di visualizzazioni su Youtube.

"Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S”: in uscita il 17 gennaio 2020

"Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S" è la prima fatica cinematografica di Luì e Sofì, all’anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia. La pellicola, distribuita da Warner Bros. Italia, arriverà nelle sale cinematografiche del Bel paese il 17 gennaio 2020.

Negli ultimi anni la coppia si è rivelata una delle realtà più amate sul web collezionando milioni di visualizzazioni, basti infatti pensare che il video ufficiale della colonna sonora del film conta oltre dieci milioni di visualizzazioni su YouTube in appena un mese e mezzo.

La coppia è riuscita a conquistare il pubblico più giovane con video divertenti, simpatici e sempre in grado di strappare molte risate. Parallelamente i due ragazzi hanno anche lanciato una linea di prodotti molto amata dai bambini, tra questi t-shirt e felpe .

“La vendetta del Signor S”: il testo della canzone

“La vendetta del Signor S” ha riscosso un ottimo successo anche sul web ottenendo più di 195.000 streaming su Spotify, simbolo del grande apprezzamento del pubblico per i due ragazzi. In attesa di vedere Luì e Sofì al cinema, scopriamo insieme il testo del brano.

Signor S

Ci trovi sempre Signor S, non so come fai

Mi dispiace anche stavolta non ci prenderai

Nel tuo laboratorio quanti esperimenti fai

Che cosa hai messo in quello stime?

Non lo so

Ma qua così non si può

Continui a darci la caccia

Il mistero è che non lasci mai traccia di te

Siam pronti per

Questa partita sarà una sfida

Corri più che puoi e vinceremo noi

Questa partita non è finita

Siamo sempre noi che non molliamo mai, mai

Signor S

Piovono dal cielo sempre le tue lettere

Ne ho così tante che non so più dove metterle

hai un piano malvagio per clonare i nostri eroi

Ma i cloni non siamo noi

E così, ci sono Luì e Sofì

In una nuova avventura

sappi che non avremo paura

Me contro te

Questa partita sarà una sfida

Corri più che puoi e vinceremo noi

Questa partita non è finita

Siamo sempre noi che non molliamo mai, mai

La tua vendetta arriverà

Ma il Team Trote ci aiuterà

Signor S, missione fallita

Per te è finita

Questa partita sarà una sfida

Corri più che puoi e vinceremo noi

Questa partita non è finita

Siamo sempre noi che non molliamo mai, mai

Corri più che puoi e vinceremo noi

Siamo sempre noi che non molliamo mai, mai