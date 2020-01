Le immagini pubblicate sul web a fine dicembre avevano lanciato l’allarme. Madonna appariva in difficoltà nel backstage di un suo concerto, faticava a salire le scale e in tanti avevano pensato ad un ritiro dalle scene. La popstar aveva annunciato di non potersi esibire dal vivo per problemi di salute e aveva anche cancellato l’ultimo concerto previsto negli Stati Uniti a Miami. Doveva essere l’ultima tappa prima dell’approdo in Europa e invece Madonna è tornata sul palco smentendo ogni ipotesi e andando in scena con il suo “Madame X Tour” nella prima tappa in programma al Coliseum di Lisbona. Per la sorpresa dei fan era presenta anche una troupe che ha ripreso il concerto e il dietro le quinte, indizi di un possibile dvd di prossima uscita dedicato al tour.

Il tour in Europa, tutte le date

Come detto con la prima data di Lisbona, ricomincia il tour di Madonna. Queste le date previste nel Vecchio Continente:

14, 16, 18, 19, 21, 22, 23 gennaio 2020, Lisbona @ Coliseum

26, 27, 29, 30 gennaio 2020, Londra @ The London Palladium

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15 febbraio 2020, Londra @ The London Palladium

18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29 febbraio 2020, Parigi @ Le Grand Rex

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 marzo 2020, Parigi @ Le Grand Rex

Il calendario nasce dal desiderio dell’artista di fare un tour più intimo rispetto ai precedenti. Ha scelto così i teatri e ha puntato al divieto dell’uso dei cellulari. La scelta è dovuta alla volontà di permettere al pubblico di concentrarsi sull’arte e l’intimità di essi. Madonna si esibirà a Lisbona fino al 23 gennaio, poi andrà a Londra per 15 date al The London Palladium. La residency a Parigi si terrà a Le Grand Rex e chiuderà il tour con 17 date nella città francese.

Tutto sul “Madame X Tour”

Il “Madame X Tour” è l’undicesimo tour di Madonna e a distanza di 35 anni il primo che non si tiene in arene e stadi. Iniziato a Brooklyn nel settembre 2019 ha avuto quattro cancellazioni. A New York lo spettacolo è stato posticipato, prima per problemi di produzione e poi per un incidente. A Los Angeles altri problemi di produzione hanno fatto slittare il concerto del 12 novembre, mentre a Boston ragioni mediche hanno costretto Madonna a rinunciare alle date del 30 novembre e 1 e 2 dicembre. Infine anche a Miami l’artista ha dovuto cancellare una data (il 22 dicembre) per un incidente. La scaletta del concerto varia spesso ma una parte importante dello spettacolo prevede l’esibizione live di questi brani: