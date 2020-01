Irene Fornaciari, le frasi più belle delle sue canzoni

di Matteo Rossini

Irene Fornaciari è una delle cantanti più graffianti, ammirate e apprezzate dal pubblico e dalla critica. Il suo singolo di debutto “Mastichi aria” viene distribuito nel 2006 portando subito l’attenzione dei media sull’artista. La sua grande esplosione si ha nel 2009 con la partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” con la canzone “Spiove il sole”.

Nel 2010 Irene Fornaciari torna in gara sul palco de Teatro Ariston con la coinvolgente ballad ”Il mondo piange”, due anni dopo è la volta dell’esplosiva “Grande mistero” che travolge il pubblico del Festival di Sanremo per la terza volta.

Nel 2016 la cantante si presenta alla 66° edizione della kermesse musicale più popolare del Bel paese con il brano “Blu”. Scopriamo insieme le frasi più belle delle canzoni di Irene Fornaciari.

“Spiove il sole” (2009)

In città spiove il sole

E te ne vai

Anche a te. Freddo fiore

L'acqua non manchi

E' notte, una sola, e vai

La luna, che cola, e vai

Sono in down down down

Vedi sono in down down down

Oggi sono in down down down

Vedi sono in down down down

Non mi vedi

Se ritorno a te

E se ritorno,

se ritorno a te

Cosa cambia se

Sono in down down down

Vedi sono in down down down

Oggi sono in down down down

Vedi sono in down down down

Spiove il sole in città, siamo soli

Vedi sono in down down down

“Il mondo piange” (2010)

Ma il mondo piange vorrei sapere perché

Il mondo piange vorrei capire perché

Il mondo piange

Che suono fa

Che bel suono fa

Uhh l'amore santo

L'amore in me! eh eh

Ma il mondo piange vorrei sapere perché

Il mondo piange vorrei sapere

perché il mondo piange

Non capisco perché il mondo piange

“Grande mistero” (2012)

Lo capirai guardando il pipistrello

Che cerca il suo tragitto

Sotto un lampione rotto

Con curve che non sai

Buio, buio

Perché mi hai quasi preso

Ma appena io mi arrendo

Tu dopo te ne vai

Ricorderai gomitoli di nubi

E fili di una pioggia

Caduta qui per sbaglio

Sopra il vecchio cancello

Vento, vento

Ti attacchi a questi rami

Ti mescoli ai sospiri

E poi li ruberai

Lune a dondolo

Io ne ho cavalcate su strade proibite

E sotto il rasoio dei giorni

Di cose ne ho perse ma

Monete di sole io ne ho messe in tasca

E palle di ghiaccio, colpite di testa

Ma questo boato che ho sotto il respiro

Rimane il mio grande

Grande mistero

Grande mistero

Grande mistero

Grande mistero

“Blu” (2016)

C’è un bambino sulla spiaggia

Lasciato dal blu

E una donna in riva al mare

Mentre il sole va giù

Che con la mano saluta

I sogni che passano

E lascia una scia

Che non va più via nell'alta marea

Dimmi dove si nasconde

La promessa libertà

Questi fiori fra le onde

Chiedono pietà

Non più guerre e religioni

Ma un'altra vita un sogno in più

Cielo, se mi senti almeno tu

Lascia che sia un angolo di blu