Eros Ramazzotti in concerto a Milano: info e scaletta

La conclusione sarà al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano. Volge al termine il tour italiano di Eros Ramazzotti all’interno dei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia. L’ultimo appuntamento è per la sera di venerdì 20 dicembre. L’ultima occasione, per i fan italiani del cantautore romano, per ascoltare dal vivo i brani estratti da “Vita ce n’è”, il più recente disco di inediti dell’artista. Quindi, Eros Ramazzotti proseguirà la sua tournée fuori dai confini nazionali, toccando tutti i continenti del mondo. Di seguito, tutte le informazioni relative al concerto di Eros Ramazzotti a Milano: l’orario di inizio, la probabile scaletta della serata e i prezzi dei biglietti ancora in vendita, per arrivare preparati all’appuntamento dal vivo.

Eros Ramazzotti in concerto a Milano: le info

L’inizio del concerto di Eros Ramazzotti al Mediolanum Forum di Milano è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati si trovano ancora i biglietti, a partire da 46 euro: prezzo relativo a un posto nell’anello C numerato e nell’anello C numerato con visibilità limitata. A 51.75 euro si trovano i tagliandi per il parterre in piedi. Infine, a 63.25 euro è possibile acquistare i biglietti per l’anello B numerato con visibilità laterale limitata. Tutti i prezzi sono comprensivi dei costi dei diritti di prevendita. Il Mediolanum Forum si trova ad Assago, alle porte di Milano, al civico 6 di via Giuseppe Di Vittorio. È possibile arrivarci con la propria auto, da parcheggiare nei tanti posteggi a pagamento di cui è dotata la struttura, oppure con la metropolitana, scendendo al capolinea (Milano Assago Forum) della linea verde.

Eros Ramazzotti in concerto a Milano: la scaletta

La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti al Mediolanum Forum di Milano vedrà l’alternarsi delle canzoni appartenenti al più recente disco di inediti del cantante romano, “Vita ce n’è”, e dei brani più conosciuti e apprezzati della sua discografia. L’inizio della serata sarà proprio sulle note della title-track del disco, mentre la conclusione sarà affidata alle note di “Più bella cosa”, uno degli “evergreen” della discografia del cantante della capitale. Tra i brani più celebri che saranno eseguiti nel corso della serata ci saranno canzoni come “Terra promessa” (con cui Ramazzotti si fece conoscere sul palco del Festival di Sanremo, gareggiando nella categoria dedicata alle Nuove proposte), “Dove c’è musica”, “Un’emozione per sempre”, “I Belong to You (Il ritmo della passione)”, “Adesso tu”, “L’Aurora”, “Un angelo disteso al sole”, “Più che puoi”, “Fuoco nel fuoco” e “Musica è”. La probabile scaletta del concerto di Eros Ramazzotti al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano: