Eros Ramazzotti in concerto a Eboli: info e scaletta

Prosegue la tournée di Eros Ramazzotti nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia. Il prossimo concerto avrà luogo venerdì 6 dicembre, al Palasele di Eboli. Una nuova occasione, quindi, per i fan dell’artista per ascoltare le canzoni estratte da “Vita ce n’è”, il suo ultimo album di inediti, che è stato pubblicato proprio quest’anno. Dopo il concerto del 6 dicembre, la tournée di Ramazzotti proseguirà nelle città italiane, prima di spostarsi nuovamente oltreconfine, riprendendo quindi la lunga serie di date in tutti i continenti. D’altra parte, Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più conosciuti all’estero, le cui canzoni vengono anche tradotte in lingue straniere, soprattutto in Spagna: l’artista è molto forte infatti nel mercato sudamericano. Tornando al concerto della sera del 6 dicembre al Palasele di Eboli, di seguito ci sono tutte le informazioni relative allo spettacolo: l’orario di inizio, la probabile scaletta della serata e i prezzi dei biglietti ancora in vendita, per arrivare preparati al concerto.

Eros Ramazzotti in concerto a Eboli: le info

L’inizio del concerto di Eros Ramazzotti al Palasele di Eboli, la sera di venerdì 6 dicembre, è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati si trovano ancora i biglietti, alla doppia cifra di 55.20 euro per un posto nel parterre e di 86.25 euro per la tribuna gold numerata. Completamente esauriti, invece, gli altri settori: le tribune e i posti per i diversamente abili. Tutti i prezzi sono comprensivi dei costi dei diritti di prevendita. Il Palasele si trova in via Serracapilli.

Eros Ramazzotti in concerto a Eboli: la scaletta

La scaletta del concerto di Eros Ramazzotti a Eboli vedrà l’alternarsi dei pezzi estratti dal suo più recente disco di inediti, “Vita ce n’è”, e dei brani più amati e apprezzati della sua discografia. L’inizio della serata sarà affidato alla title-track del disco, mentre l’ultima canzone in scaletta è dedicata ai fan storici dell’artista, che potranno intonare a gran voce il grande classico “Più bella cosa”. Nel corso della serata troveranno spazio poi brani come “Terra promessa”, “Dove c’è musica”, “Un’emozione per sempre”, “I Belong to You (Il ritmo della passione)”, “Adesso tu”, “L’Aurora”, “Un angelo disteso al sole”, “Più che puoi”, “Fuoco nel fuoco” e “Musica è”. La probabile scaletta del concerto di Eros Ramazzotti al Palasele di Eboli:

Vita ce n’è Stella gemella Favola Ho bisogno di te Terra promessa Dove c’è musica L’ombra del gigante Un attimo di pace / Un’emozione per sempre / Quanto amore sei Buonamore I Belong to You (Il ritmo della passione) In primo piano Adesso tu / L’Aurora / Una storia importante Un angelo disteso al sole Un’altra te / No Woman No Cry Più che puoi Se bastasse una canzone Per le strade una canzone Fuoco nel fuoco Cose della vita Musica è Senza perderci di vista Per me per sempre Più bella cosa

Il tour 2019 di Eros Ramazzotti

Dopo il concerto in programma a Eboli, il tour di Eros Ramazzotti proseguirà con il concerto di mercoledì 11 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma, mentre la tappa conclusiva della tournée è in programma per venerdì 20 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, alle porte di Milano. I biglietti per tutte le serate sono in vendita sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati a partire da 46 euro, prezzo comprensivo dei diritti di prevendita.