Caterina è il mio nome, ma è anche il nome di un idea nata nel 2017, subito dopo la mia avventura a X Factor 2016 tra le Under Donne di Fedez: suono la chitarra da autodidatta da quando avevo tredici anni e da allora non l’ho più lasciata, ma è su quel palco che ho capito che scrivere canzoni era quello che volevo fare davvero e che la musica sarebbe stata la mia strada. E così ho deciso, un giorno dopo l’altro, di scrivere i miei brani. Di scriverli io, e mandarli fuori, in giro, perché credo non ci sia modo migliore che condividere le proprie sensazioni ed emozioni con chi ti ascolta per scoprire che non siamo poi cosi soli. Condividere è la risposta migliore alla solitudine di questa società, e anche alla mia.



La musica è il mio modo per accorciare le distanze. Così dopo aver aperto tanti concerti di grandi artisti come Raphael Gualazzi, Simone Cristicchi e Max Gazzé, a giugno 2018 è uscito il mio primo inedito dal titolo Non ti ho detto mai, il primo passo di questo nuovo mio nuovo cammino. Esattamente un anno dopo ha visto la luce O2, un pezzo in cui cantavo di questa solitudine, di estraneità e diversità, e per cui ho letteralmente scalato una montagna (andate a vedere il videoclip!).



Adesso, con Quando sono alla ricerca di un amore altruista, capace di accettare, e che aiuti me a farlo, per ribadire che non si è mai troppo in ritardo per amare. Il Quando è solo una misura approssimativa: non esiste momento migliore per chi si aspetta da tutta la vita. Da qui è nata anche l’idea del videoclip, diretto da Matteo Scotton, con la partecipazione della doppiatrice e attrice Cristina Noci – una persona fantastica e creativa, e del celebre mimo Emilio Frattini, che con la sua espressività è riuscito a regalare un tocco di magia alle immagini. È un piccolo film dall’atmosfera natalizia e dalle tinte poetiche, ma non patetiche, per mostrare come è semplice rianimarsi e ricominciare a sognare se non veniamo lasciati soli. In questo brano mi accompagnano Davide Aru alle chitarre, Cristiano Micalizzi alla batteria, e Clemente Ferrari al basso, tastiere e synth. È stato un onore, e molto istruttivo, lavorare con un professionista come Clemente che ha affiancato artisti del calibro di Fiorella Mannoia e Max Gazzé: sono suoi gli arrangiamenti di Quando e di tutti i brani del mio primo disco di inediti. L’album uscirà in primavera (su etichetta Fiabiamusic/distribuzione Artist First): è la stagione dove tutto nasce, dove i colori e i profumi prendono vita. Rappresenta un nuovo inizio, spero sia di buon auspicio!