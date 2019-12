Mika in concerto a Milano, info e scaletta

Arriva al Forum di Assago il primo tour di Mika in programma nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia. Un concerto – quello in programma martedì 3 dicembre – da “dentro o fuori”, capace di far registrare il sold-out, a testimonianza del grande affetto che il pubblico di questo Paese nutre per il cantante di origini libanesi. Nel corso della serata, l’artista farà ascoltare ai suoi fan i brani estratti da “My Name Is Michael Holbrook”, il suo ultimo album di inediti, pubblicato a fine ottobre, e il cui titolo è una sorta di presentazione di se stesso. Di seguito, tutte le informazioni relative alla serata, riguardanti l’orario di inizio, la probabile scaletta e i prezzi dei biglietti ancora in vendita, per arrivare preparati al concerto.

Mika in concerto a Milano: le info

L’inizio del concerto di Mika al Forum di Assago, alle porte di Milano, è in programma per le 20.30. I biglietti del concerto sono completamente esauriti, sia nei punti vendita fisici che sul sito di TicketOne. Il Forum di Assago si trova fuori Milano ed è raggiungibile sia con la propria auto, che è poi possibile parcheggiare negli ampi parcheggi a pagamento esterni alla struttura, sia tramite la metropolitana, prendendo la linea verde e scendendo alla fermata Milanofiori Assago Forum.

Mika in concerto a Milano: la probabile scaletta

Come già dichiarato in occasione della presentazione dell’album di inediti, la scaletta che Mika eseguirà nel corso dei suoi concerti in Italia è stata pensata appositamente per il nostro Paese, con una serie di canzoni che infatti non sono state e non saranno eseguite nel corso delle altre date europee. Tra queste, ad esempio, Stardust, la canzone incisa da Mika in collaborazione con Chiara Galiazzo. La scaletta vedrà l’alternarsi delle canzoni estratte dal recente “My Name Is Michael Holbrook” e dei brani più conosciuti e amati del suo repertorio. L’inizio sarà proprio su una delle canzoni più recenti, “Ice Cream”, così come la conclusione, che sarà affidata alle note di “Stay High” e “Tiny Love” (quest’ultima troverà posto anche a metà della serata). Nel corso della serata troveranno poi posto anche brani celebri come “Relax (Take It Easy)”, “Big Girls (You Are Beautiful)” e “Lollipop”, oltre all’immancabile “Grace Kelly”. La probabile scaletta del concerto di Mika, martedì 3 dicembre al Forum di Assago:

Ice Cream Dear Jealousy Relax (Take It Easy) Origin of Love Platform Ballerinas Big Girl (You Are Beautiful) Tiny Love Underwater Paloma Tomorrow Elle Me Dit Stardust Lollipop Good Guys Happy Ending Love Today We Are Golden Grace Kelly Stay High / Tiny Love (Reprise)

Il tour 2019 – 2020 di Mika

Dopo il concerto in programma al Forum di Assago, il tour di Mika nei palazzetti dello sport italiani subirà una pausa di un paio di mesi, per poi riprendere con la data in programma sabato primo febbraio alla Kioene Arena di Padova. L’ultimo appuntamento della leg di febbraio sarà sabato 8 al Palacalafiore di Reggio Calabria.