Come da tradizione Radio Deejay ha pubblicato la canzone di Natale per il 2019. Quest’anno ha anticipato i tempi scegliendo come data il 3 dicembre per far conoscere a tutti i fan e gli ascoltatori il brano che li accompagnerà per tutte le feste natalizie. Il brano si intitola “Per un milione di auguri” ed è costruito sul successo “Per un milione” dei Boomdabash. Il testo è stato scritto da Francesco Lancia, mentre Takagi e Ketra si sono occupati dell’editing e del mixaggio. A cantare il brano tutta la squadra di Radio Deejay chiamata per l’occasione Deejay All Stars. Ha partecipato a “Per un milione di auguri” il Coro dei Musici Cantori di Milano, diretto da Loretta Martinez e Mauro Penacca.

Il brano originale "Per un milione" ha venduto oltre 150 mila copie e ha partecipato al Festival di Sanremo 2019 classificandosi undicesimo.

Il testo di "Per un milione di auguri"

Questo il testo del brano “Per un milione di auguri”:

Ti ascolterò

perché sei tu la tradizione

e di Natale questa è la canzone

dite “Deejay è la mia radio stazione”

Lo vedi? E’ già Natale, io sono contento

è quasi tutto pronto ma aspetta un momento

perché tu sei una cosa che non può mancare

come un maglione con le renne

o il film di Eddie Murphy alla televisione

De Sica e Boldi dentro a un cinepanettone

mangia che sei sciupato amore della zia

si vede fin dallo spazio la mia glicemia

ti ascolto con l’odor di fritto sulle scale

mentre fuori dal negozio aspettano i mariti

ti ascolto quando i bimbi aspettano il Natale

per un giocattolo che dentro non c’ha mai le pile

solo lacrime.

Ti ascolterò

come ogni anno e tradizione

come un regalo acquistato di fretta

o fare ambo dopo un’estrazione

ti ascolterò

a Natale e in alta rotazione

e io di auguri faccio a te un milione

a te deejay la mia radio stazione.

Buon natale a te da tutti noi, Radio Deejay

da uno a dieci auguri ne riceverai

più o meno mezzo milione

non c’è radio al mondo più Natale di Deejay

per questo non ti cambierei nemmeno per…

per un panettone… Maina.

Tu l’ascolterai

solamente qui

durante ogni trasmissione

se poi per te questo è un guaio

non rompere perché lo sai che dal 6 gennaio

non l’ascolterai più

l’ascolti mentre compri il settimo puntale

e mandi un messaggino a tutti quanti uguale

un’altra sciarpa e non hai manco mal di gola

lo sai che è rosso per volere della Coca Cola

ti ascolto con la cioccolata tra le dita

come due pazzi che uno a uno tolgono i canditi

è una strenna fantastica

ma per incartarla sette chili di plastica.

Ti ascolterò

come ogni anno e tradizione (è giusto)

come un regalo acquistato di fretta

è come dire “questa e bella ma quella

dell’anno scorso per me era migliore”

ti ascolterò

a Natale a ripetizione

e io di auguri facci a te un milione

a te deejay la mia radio stazione.

Buon natale a te da tutti noi, Radio Deejay

da uno a dieci auguri ne riceverai

più o meno mezzo milione

non c’è radio al mondo più Natale di Deejay

per questo tu lo sai che non ti cambierei…

con nessun’altra stazione.