Fai ciò che è giusto: il testo della canzone di Frozen 2

di Matteo Rossini

L’attesa è stata lunga ma ora “Frozen 2 - Il segreto di Arendelle” è finalmente sbarcato al cinema. La pellicola ha subito conquistato il cuore del pubblico italiano preparandosi a incassi record anche nel Bel paese. Serena Autieri, Serena Rossi ed Enrico Brignano sono tornati per dare rispettivamente le voci a Elsa, Anna e Olaf (qui potete trovare tutte le foto più belle dei personaggi).

“Fai ciò che è giusto”: la canzone

“Fai ciò che è giusto” è la canzone interpretata da Serena Rossi (qui potete trovare tutte le sue foto più belle), Kristen Anderson-Lopez ha parlato dell’importanza e del significato di questo brano, queste le sue parole: “Alcune persone a noi care avevano da poco affrontato un’esperienza inimmaginabile. Come autrice di canzoni e madre, ho osservato la loro forza e il loro coraggio, cercando di esplorarli per capire come sia possibile superare una cosa del genere. Tutti noi abbiamo visto l’oscurità. Come farebbe un’eterna ottimista come Anna a superare una grossa difficoltà? Un respiro alla volta. Un passo alla volta”.

“Fai ciò che è giusto”: il testo

Tutto è sempre più difficile

così buio che non sembra la realtà

avevo ogni cosa e l’ho perduta

sono sola in questa oscurità.

È da una vita che inseguo te

ma non posso sapere dove vai

e soffro fino al punto che il peso mi schiaccia

ma una tenue voce non si ferma mai.

Non sai forse come fare

ma non puoi mollare

fai ciò che è giusto e vai.

Vuoi sapere se migliorerà

non lo so non si può forse più

e intanto mi domando che mai farò

il sole che guidava me sei tu.

E per chi mai potrò rialzarmi più

se non ti avrò

fai ciò che è giusto ossia

quello che sto per fare

fai un passo e un altro e tu da lì poi vai.

È la cosa giusta e

la più facile in realtà

guardare avanti non mi va

ora è troppo è una sola la possibilità.

Dopo l’oscurità l’alba cosa porterà

fai ciò che è giusto e vai

e il giorno in cui dentro me

sento che la vita d’ora in poi

non sarà semplice.

Fai un passo e ascolta

volta per volta

fai ciò che è giusto e poi vai