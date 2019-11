Arriva un grande evento annunciato a sorpresa durante il quinto live di X Factor 2019. Antonello Venditti e Francesco De Gregori saranno protagonisti di un’unica data allo stadio Olimpico di Roma in programma il 5 settembre 2020. I due cantautori tornano insieme in concerto sul palco dello Stadio della loro, là dove tutto iniziò, nella cantina della loro musica. A cinquanta anni di distanza dalla loro prima collaborazione, Antonello Venditti e Francesco De Gregori festeggiano la loro amicizia nel segno della musica con un grande evento dedicato ai loro fan e a tutti gli appassionati di musica. I biglietti per l’evento saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, venerdì 22 novembre, sul sito www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di venerdì 29 novembre nei punti vendita abituali. Per informazioni: www.friendsandpartners.it.

La grande amicizia tra Venditti e De Gregori

Antonello Venditti e Francesco De Gregori hanno iniziato a collaborare poco più che ventenni. Durante un viaggio in Ungheria i due artisti hanno scritto le loro prime canzoni insieme per arrivare poi al comune esordio discografico con “Theorius Campus” dove Antonello incide “Roma Capoccia”, subito grandissimo successo, e Francesco “Signora Aquilone”. Era il 1972 ed è stato il primo e unico album del duo che fu da ispirazione per tantissimi cantautori. Tra questi anche Ligabue che in più occasioni ha dichiarato tutta la sua ammirazione per quell’album: «A dodici anni ho capito che c'era qualcuno che poteva fare le canzoni in modo diverso, erano i cantautori. In particolare Theorius Campus di Venditti e De Gregori ha cambiato la mia percezione». Dopo aver eseguito “Bomba o non bomba” e “La storia siamo noi” sul palco di X Factor 2019, durante la quinta puntata dedicata agli inediti, i due cantautori hanno annunciato il concerto allo stadio Olimpico di Roma. Queste le parole di Francesco De Gregori: «È un’idea che ci è venuta qualche giorno fa. Faremo un concerto all'Olimpico a Roma il 5 settembre».

Il duetto per il quarantennale di “Sotto il segno dei pesci”

Antonello Venditti e Francesco De Gregori si sono ritrovati dal vivo nel settembre del 2018 durante la data evento per il quarantennale di “Sotto il segno dei pesci”, album di Venditti. Durante lo spettacolo i due hanno duettato sulle note di “Sara” e lo stesso Venditti dichiarò: «Siamo come i Beatles e i Rolling Stones: ci stimiamo reciprocamente e siamo amici. Poi siamo diversi, certo, ma essere diversi non implica necessariamente essere rivali. Siamo innanzitutto amici, e non è detto che l'amicizia debba per forza concretizzarsi anche a livello professionale. Anzi. Invece di suonare insieme potremmo andare al cinema, o semplicemente frequentarci. L'unica cosa che è cambiata tra di noi rispetto al passato è la maggiore consapevolezza di noi stessi: oggi sappiamo chi siamo, prima no». I due compaiono anche nell’album di Antonello Venditti "Sotto il Segno dei Pesci - The Anniversary Tour". Un progetto ricco ed elaborato che include diversi duetti nati per il quarantennale dell'album “Sotto il Segno dei Pesci”. Durante la presentazione Venditti dichiarò: “Francesco è un fratello per me, il principe di questo palco”.