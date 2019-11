Renato Zero in concerto a Roma: due nuove date a gennaio

Arrivano altre due date a gennaio per il tour di Renato Zero. Il cantautore torna a Roma il 30 e il 31 gennaio

Oltre 3 ore di spettacolo e 18 cambi d’abito caratterizzano il tour “Zero il Folle” di Renato Zero. Un grande successo di pubblico fin dalla prima data di Roma e che continua a riempire i palasport di tutta Italia. Sono ben 41 i brani in scaletta per questo meraviglioso spettacolo che si chiuderà con un doppio appuntamento a Roma, il 30 e 31 gennaio al Palazzo dello Sport. Dopo le prime sei date nella Capitale, Renato Zero inserisce altre due date nel calendario per chiudere in bellezza un tour segnato da sold out a ripetizione. Non sono bastate le sei date andate tutte esaurite tra l’1 e il 9 novembre per accontentare i fan e così il cantautore chiuderà il tour ancora a Roma dopo aver segnato un triplo sold out a Bari.

Il calendario del tour e i biglietti per i concerti di Roma

Questo il calendario completo del tour di Renato Zero:

Martedì 19 novembre – Mantova, Grana Padano Arena

Sabato 23 novembre – Pesaro, Vitrifrigo Arena

Domenica 24 novembre – Pesaro, Vitrifrigo Arena

Sabato 7 dicembre – Livorno, Modigliani Forum

Domenica 8 dicembre – Livorno, Modigliani Forum

Sabato 14 dicembre – Torino, PalaAlpitour SOLD OUT

Domenica 15 dicembre – Torino, PalaAlpitour

Sabato 21 dicembre – Bologna, Unipol Arena

Domenica 22 dicembre – Bologna, Unipol Arena

Sabato 11 gennaio – Milano, Mediolanum Forum SOLD OUT

Domenica 12 gennaio – Milano. Mediolanum Forum SOLD OUT

Martedì 14 gennaio – Milano, Mediolanum Forum

Sabato 18 gennaio – Eboli (SA), PalaSele SOLD OUT

Domenica 19 gennaio – Eboli (SA), PalaSele

Giovedì 23 gennaio – Bari, PalaFlorio SOLD OUT

Sabato 25 gennaio – Bari, PalaFlorio SOLD OUT

Domenica 26 gennaio – Bari, PalaFlorio SOLD OUT

Giovedì 30 gennaio – Roma, Palazzo Dello Sport (NUOVA DATA)

Venerdì 31 gennaio – Roma, Palazzo Dello Sport (NUOVA DATA)

I biglietti per i concerti di Renato Zero sono disponibili sul sito ufficiale di Renato Zero o su vivaticket.it. Questi sono i prezzi per i nuovi concerti di Roma in programma il 30 e il 31 gennaio:

Platea Gold: € 90,00

Platea A: € 85,00

Platea B: € 80,00

Platea C: € 75,00

Tribuna Numerata Gold: € 80,00

Tribuna Numerata: € 75,00

Tribuna Laterale Numerata: € 70,00

Tribuna Laterale Numerata Vis. Limitata: € 65,00

Tribuna Laterale Numerata Scarsa Vis.: € 60,00

Terzo Anello Centrale Numerato: € 50,00

Terzo Anello Laterale Numerato: € 45,00

Terzo Anello Laterale Numerato Vis. Lim.: € 40,00

La scaletta del concerto

La scaletta del concerto di Renato Zero vede protagoniste assolute le canzoni estratte dal suo ultimo album di inediti, “Zero il folle”, ma non mancheranno i brani appartenenti al repertorio storico del cantante della Capitale. Questa la scaletta: