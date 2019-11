Marco Mengoni in concerto a Perugia: info e scaletta

Prenderà il via mercoledì 6 novembre dal PalaBarton di Perugia il nuovo tour di Marco Mengoni in programma in autunno nei palazzetti dello sport delle principali città d’Italia. Una tournée che sarà dedicata soprattutto all’ultimo disco di inediti del cantante laziale, “Atlantico”, e che ha già conosciuto una lunga parentesi in primavera. Di seguito, tutte le informazioni relative a orario di inizio, prezzo dei biglietti e probabile scaletta della serata.

Marco Mengoni in concerto a Perugia: le info

L’inizio del concerto di Marco Mengoni, mercoledì 6 novembre al PalaBarton di Perugia, è in programma per le 21. Sul sito di TicketOne e presso i punti vendita autorizzati si trovano i soli biglietti per la gradinata numerata con visione laterale limitata, in vendita a 46 euro: prezzo comprensivo dei costi dei diritti di prevendita. Completamente esauriti, invece, i tagliandi per i posti nella tribuna numerata, nella gradinata numerata e per il parterre in piedi. Il PalaBarton si trova in via Pian di Massiano; all’esterno della struttura si trovano degli ampi parcheggi in cui è possibile posteggiare la propria auto.

Marco Mengoni in concerto a Perugia: la probabile scaletta

Individuare la scaletta del concerto di Marco Mengoni a Perugia è possibile a partire da quelle dei concerti già andati in scena in primavera. Trattandosi, però, del primo appuntamento dal vivo in autunno, è possibile che Marco Mengoni decida di apportare delle piccole modifiche alla scaletta. L’ossatura, però, dovrebbe essere la medesima della tournée già andata in scena in primavera, con l’alternarsi di alcuni brani appartenenti all’ultimo disco di Mengoni, “Atlantico”, e altri tra i più celebri e apprezzati della sua discografia. La serata dovrebbe iniziare sulle note di “Muhammad Ali”, per concludersi su quelle di “Hola (I Say)”, il brano inciso a due voci insieme al cantautore britannico Tom Walker. Tra i brani che saranno eseguiti, canzoni come “Ti ho voluto bene veramente”, “Voglio”, “Sai che”, e “L’essenziale”. La probabile scaletta del concerto di Marco Mengoni, mercoledì 6 novembre al PalaBarton di Perugia:

Muhammad Ali Voglio Ti ho voluto bene veramente In un giorno qualunque Dove si vola Sai che Atlantico Pronto a correre La ragione del mondo Buona vita Parole in circolo Proteggiti da me Dialogo tra due pazzi La casa azul Onde Amalia Guerriero Mille lire L’essenziale 20 sigarette / Le cose che non ho / Non passerai Esseri umani Credimi ancora Io ti aspetto L’essenziale Hola

Il tour 2019 di Marco Mengoni nei palazzetti dello sport italiani

Dopo il concerto in programma a Perugia, il tour di Marco Mengoni farà tappa al Forum di Assago, alle porte di Milano, con tre concerti in programma l’8, il 9 e l’11 novembre. La data conclusiva della tournée sarà invece il 29 novembre al Pal’Art Hotel di Acireale, ripetizione del concerto del giorno precedente, che ha già fatto registrare il sold – out. I biglietti per gli altri concerti del tour sono in vendita sul sito di TicketOne e nei punti vendita abituali.