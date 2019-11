(@BassoFabrizio)



Milano alza il ritmo e lo fa tuffandosi nella la musica latina. Sabato scorso da tutta Italia hanno puntato il Forum di Assago per assistere alla sola data nel nostro paese di Enrique Iglesias. Alle 21 è già tutto un ribollire, l'attesa ha lo stesso colore del cielo grigio...innesca il desiderio di fuga, la voglia di ballare. Sono le 21.15 quando si spengono le luci e lo show ha inizio, sui videowall disposti ai lati del palco sono proiettate le sue iniziali ei. Basta questo per connotare una delle figure più emblematiche e influenti del pop contemporaneo. A precederlo sono tante luci blu proitettate su tutto il Forum, quindi l'intro della batteria ed eccolo che si presenta con Move to Miami e prosegue con un ritmo incalzante con I’m a freak. I fan sono carichi da subito, cantano, gridano e urlano. Prosegue con I like how it feels, è un vulcano di energia pronto a regalarci un paio d’ore di ritmo latino e tormentoni che ci fa ripercorrere tante estati e sveglia parecchi ricordi. In più si festeggiano i suoi vent’anni di carriera che con questo tour internazionale ribattezzato All the hits live 2019.



E’ il momento di a solo chitarra di Heartbeat e del duetto con una vocalist in Tonight (I’m lovi’n you). Lo show continua con le sue hit. Il forum è in delirio. Enrique Iglesias ha venduto 100 di copie tra singoli e album venduti e messo in bacheca 197 premi, tra cui Grammy, Billboard Awards e World Music Awards. E' uno degli artisti di maggior successo nel mondo e tra le sue ultime hit va annoverata Subeme La Radio che scatena la folla e e la tyrasforma in un unico. immenso coro. Con Hero regala grandi emozioni perché si sposta dal palco principale e al palco più piccolo, posto in mezzo ai fan. E a proposito di fan ne invita una sul palco e le dedica la canzone mentre mima l’incontro da due persone innamorate. Le donne presenti invidiano la ragazza e tutte vorrebbero essere al suo posto. Ma il momento più toccante è quando all’improvviso invita sul palco un’altra sua fan, la quale indossa la maglia e riesce a farsela autografare.



Ore 22.43 è il momento di El perdon, ormai l’intero forum è carico e l’artista più volte invita il pubblico a ballare e cantare con lui. Ringrazia l’Italia per questa calda accoglienza. Siamo alle battute finali e con Bailando lo spettacolo è quasi finito. L’artista riappare sul palco più piccolo, canta e balla, e invita a fare la stessa cosa tutto il forum, mentre sul mega schermo del palco principale questa volta le luci sono accompagnate dal famoso video di ballerine spagnole per strade. Siamo alla fine, entrano in scena tanti palloni bianchi giganti con le iniziali dell’artista, scenografia di tanti concerti ed è il momento di I like It. Ringrazia ancora il pubblico e in pochi attimi si congeda dal Forum. Il gran cerimoniere del pop latino è già in fuga quando sul palco il mega schermo si illumina con la gigante scritta con I Love Milan seguita da un Grazie Milano.