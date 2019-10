Herbie Hancock in concerto a Cagliari: info e scaletta

È giunta l’ora. Scatta l’edizione numero 37 del Festival Internazionale “Jazz in Sardegna-European Jazz Expo” che, dal 30 ottobre al 3 novembre, andrà in scena a Cagliari su sei palcoscenici diversi: Teatro Massimo (con i suoi quattro spazi T1, Minimax, T3 e Fuaiè), Exma e Jazzino. Il leggendario Herbie Hancock sarà la stella di quest’anno: il pianista e compositore americano si esibirà nella prima serata del festival, mercoledì 30 ottobre, al Teatro Massimo (e non più alla Fiera come annunciato inizialmente). Hancock sarà alla testa di una line up di altissimo livello con James Genus (basso), Lionel Loueke (chitarra), Terrace Martin (sax) e Vinnie Colaiuta (batteria). Biglietti ancora disponibili ma non in tutti i settori: esauriti Loggia e Platea Bronze, restano Platea Silver (110 euro) e Platea Gold (125 euro). Il resto del festival si sviluppa all'insegna dell'eccellenza, a partire da Blicher Hemmer Gadd, il trio che riunisce la leggenda della batteria Steve Gadd, il sassofonista (due volte Danish Grammy) Michael Blicher e il grande specialista dell'organo Hammond, Dan Hemmer. Si prosegue con il quartetto di Eli De Gibri, sassofonista e compositore già al fianco di Hancock, riconosciuto come band leader di livello internazionale grazie al suo inesauribile talento artistico. Tra gli ospiti anche Franco D'Andrea, protagonista l'1 novembre con il suo Ottetto e in Duo con il funambolico percussionista olandese Han Bennink.

Una star del jazz mondiale

Herbie Hancock è forse il nome più importante del jazz contemporaneo. Compositore, tastierista, persino attore, con la sua opera che fonde il jazz più tradizionale col fusion e il funky ha dato una nuova spinta al genere. La sua carriera inizia ben oltre mezzo secolo fa, nel 1962, con l’album “Takin’ Off” ma nel corso della carriera ha affiancato tanti grandissimi nomi del jazz: Miles Davis (fu per molti anni nel suo quintetto), Wayne Shorter, Stevie Wonder, Quincy Jones, Jaco Pastorius ed altri ancora. Ha composto anche per il cinema, realizzando la colonna sonora del capolavoro di Michelangelo Antonioni “Blow Up”. Tra i tanti successi, quello più rilevante è sicuramente “Chameleon”, che ha fatto dell’album “Head Hunters” del 1973 uno dei dischi jazz più venduti di sempre. Negli anni Ottanta e Novanta non ha disdegnato incursioni nella musica elettronica e successivamente anche nel pop più da classifica, aprendo persino alle voci di John Mayer e Christina Aguilera. Un riconoscimento importante gli è arrivato nel 2008, quando il suo disco “River: The Joni Letters”, dedicato all’amica Joni Mitchell, fu insignito del Grammy Award.

La probabile scaletta

Quella di Cagliari sarà una delle tre tappe italiane del tour europeo di Hancock, che poi toccherà Sanremo (giovedì 31 ottobre Uno Jazz & Blues Festival) e Milano (venerdì 1 novembre, Conservatorio Verdi). Il suo giro d’Europa andrà avanti fino ai primi di dicembre, chiudendosi sul palco della Berline Philarmonie. Per farsi un’idea di quella che potrebbe essere la scaletta che eseguirà sul palco del Teatro Massimo di Cagliari, ecco la lista dei brani eseguiti dal jazzista nel suo concerto dello scorso 21 agosto all’Hollywood Bowl di Los Angeles: