Chadia Rodriguez, chi è la cantante ospite di Mara Impara

Sarà Chadia Rodriguez la prima protagonista della nuova edizione del programma “Mara Impara: La nuova musica”. L’appuntamento è lunedì 14 ottobre alle 19.55 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 per conoscere meglio l’artista classe 1988 nata da madre spagnola e padre marocchino. Chadia Rodriguez ha scelto la musica come un segno del destino. Ha giocato infatti per ben sette anni nella squadra femminile della Juventus prima di infortunarsi gravemente e abbandonare il calcio. Da lì la decisione di dedicarsi all’altra passione della vita, la musica. In poco tempo guadagna l’attenzione di critica e pubblico per i testi sfrontati e sessualmente espliciti, per la personalità mostrata e per essere una trapper all’altezza delle artiste statunitensi.

Chadia Rodriguez, i singoli di successo

Il suo debutto arriva a 20 anni con il primo contratto discografico grazie all’intuito di Big Fish e Jake La Furia. Il primo singolo è “Dale”, un brano che le apre le porte della Sony che pubblicherà i singoli successivi. Uscito a fine aprile, “Dale” ottiene subito un sorprendente successo e porta alla pubblicazione di “Fumo Bianco”. Anche in questo caso la canzone ottiene riscontri notevoli sia su Youtube che su Spotify dove supera la cifra di un milione di streaming e visualizzazioni. Chadia Rodriguez lavora senza sosta e fa subito uscire un altro singolo “Bitch 2.0” che conferma il suo stile ben preciso e che le ha permesso di imporsi sul mercato. Sempre nel 2018 arriva il brano "Sister (Pastiglie)", ispirato alla hit punk degli anni '90 "Pastiglie" dei Prozac+. Anche in questo caso Chadia Rodriguez conquista le piattaforme streaming e Youtube con il video che entra nella top 10 delle tendenze. Si tratta di un inno ad una generazione dipendente dai farmaci e dalle sostanze, dagli effetti che producono e dalle sensazioni che scatenano.

Il primo EP e il nuovo singolo “Mangiauomini”

A dicembre è il turno di “3G” in collaborazione con Jake La Furia. Il duetto permette alla cantante di imporsi sulla scena rap italiana con un brano che anche in questo caso supera i milioni di streaming. Il 2019 è l’anno del primo EP. “Avere vent’anni” raccoglie tutti i singoli in un unico progetto, l’inedito "Sarebbe Comodo" e un remix di "Dale" con NASKA, Abe Kayn e Braco. In particolare “Sarebbe Comodo” è il primo brano dove Chadia Rodriguez racconta la sua vita all’interno di una comunità. Un dolore che vuole esprimere a fondo e non reprimere, una sorta di brano liberatorio che segna un solco importante nella sua carriera. Il 4 ottobre 2019 è uscito il nuovo singolo “Mangiauomini”, prodotto ancora una volta da Big Fish. La cantante celebra l’empowerment femminile mostrando grande personalità e sfidando il genere maschile. Il brano arriva dopo ben 100 live in giro per l’Italia e il successo dell’EP “Avere 20 anni”. “Mangiauomini” è stato annunciato su TikTok, nuova piattaforma che permette di pubblicare video brevi. L’artista ha dato vita ad un concorso che consiste nel far duettare le fan con lei con la funzione duetto. Chadia Rodriguez sceglierà il video più bello e pubblicherà come post il duetto con la fan su Instagram e su TikTok.

