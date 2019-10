Ghali e il rapporto con la mamma

Una conversazione su Whatsapp pubblicata sui social ha acceso ancora una volta i riflettori sul rapporto tra Ghali e la mamma. Il cantante di “Cara Italia” le chiede di rifiutare un posto di lavoro perché ha bisogno di lei in questo periodo. Ghali è pronto a pubblicare il nuovo album e vuole la mamma accanto. Tanti apprezzamenti, post virale, 2mila like, cuoricini e commenti emozionati da parte degli utenti: “No mamma, basta quel lavoro. Digli ciao, è stato bello e ringraziali. Tra poco esce il nuovo disco e ho bisogno di te vicino a me” scrive Ghali alla mamma. “Ok ommi, tranquillo, concentrati” replica dolcemente la madre. Arriva anche il commento di Laura Pausini, sempre riferito al rapporto tra mamma e cantante: “Io ci ho messo 10 anni a convincerla...!”. Ghali non ha mai nascosto il suo amore per la mamma e in tutte le sue interviste ha sempre sottolineato come il successo sia dedicato a lei con cui ha condiviso il letto fino a 23 anni.

La passione per la musica trasmessa dalla mamma

Nato a Milano e cresciuto a Baggio, Ghali ha vissuto con la mamma, mentre il padre era in carcere. Tra i primi successi del cantante c’è “Ninna Nanna”, canzone dedicata proprio alla mamma come si evince dal testo “Da una stalla a una stella / compro una villa alla mamma”. Nella copertina del brano il cantante è ritratto mentre dorme sulle sue ginocchia. Quando il singolo è stato certificato disco d’oro, Ghali scelse i social per fare un’ennesima dedica alla mamma: “Ciao mamma ora puoi stare tranquilla, non sono mai stato il primo della classe, però sono ora il primo in classifica. E questa vittoria la dedico a te. Abbiamo dormito nella stessa stanza, sullo stesso letto, uno a fianco a l’altro fino ai miei 23 anni, fino a quest’estate, e questa musica mi aiuta a non vergognarmene. Ti ho messo nella copertina del mio singolo più importante perché me lo ero promesso da quando ero piccolo, da quando andavamo a trovare papà ai colloqui e vi baciavate mentre io disegnavo”. Ghali ha sempre dichiarato che deve tutto a lei e ai sacrifici fatti quando era piccolo. La donna ha sempre appoggiato la sua passione per la musica ed ha trasmesso questo amore al figlio. Infatti da piccolo gli faceva ascoltare le cassette di Michael Jackson e appena aveva la possibilità gli comprava lettori cd.

La mamma come punto di riferimento

In una delle tante interviste rilasciate, Ghali dichiarava: “Io nella tempesta del deserto e mia madre che si para davanti a me per difendermi dalla sabbia”, questa l’immagine per descrivere il rapporto tra i due. Salita sul palco alla fine di un concerto, Ghali ha sempre descritto il rapporto con la mamma come quello tra due fratelli, due amici. Un punto di riferimento, una certezza nella sua vita e una presenza indispensabile, come dimostrato dalla conversazione pubblicata sui social: “Mia madre ha sempre fatto lavori umili. So che lì fuori qualcuno ha avuto una storia familiare simile alla mia, e io voglio raccontarla, perché possa ritrovarsi. Sarebbe piaciuto anche a me. Sono cresciuto ascoltando il rap italiano, ma nessuno mi ha mai rispecchiato fino in fondo”.