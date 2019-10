Roberto Vecchioni in concerto a Milano: info e scaletta

Sarà un pomeriggio estremamente particolare quello che vedrà come protagonisti Roberto Vecchioni ed Enrico Intra, dalle 17.30 di sabato 5 ottobre all’interno dell’auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro di Milano, al civico 43 di Corso di Porta Vittoria. Un’occasione in cui i due musicisti – Vecchioni alla chitarra e Intra seduto dietro il pianoforte – dialogheranno tra musica e parole per un pomeriggio e una serata che si preannunciano ricchi di suggestioni. Di seguito, tutte le informazioni relative all’orario di inizio del concerto, ai biglietti ancora in vendita e alla probabile scaletta, per arrivare preparati alla serata.

Roberto Vecchioni in concerto a Milano: le informazioni

Il concerto di Roberto Vecchioni ed Enrico Intra avrà il titolo “Da un mondo all’altro” e si inserisce all’interno del programma dell’Atelier musicale. Chi non avesse ancora acquistato il biglietto potrà farlo direttamente al botteghino dell’auditorium, anche il giorno stesso dell’evento: i tagliandi sono disponibili al prezzo unico di 10 euro; in vendita a 5, invece, per chi possiede la tessera; infine, l’abbonamento per l’intera rassegna, in programma fino a marzo, è acquistabile a 80 euro.

Gli appuntamenti più importanti dell’Atlier musicale

Diversi gli appuntamenti in programma nel corso di questa edizione dell’Atelier musicale: il 12 ottobre ci sarà un incontro sulla canzone napoletana, il 26 ottobre ci sarà un appuntamento di flauto ensamble, il 9 novembre il progetto su Lennie Tristano, il 23 novembre il recital di Massimiliano Damerini. Ancora, l’11 gennaio è in programma il concerto del quartetto del pianista Oscar del Barba, il 25 gennaio i sassofonisti australiani Andy Sugge e Arun Luthra omaggeranno Stravinskji, l’8 febbraio il trio Manera-Remondini-Zanchini si dedicherà all’improvvisazione radicale, il 22 febbraio l’interpretazione jazz di Debussy dal pianista Gianluca Di Ienno. Questi, solo per ricordare gli appuntamenti più importanti e attesi dell’intera rassegna, a cui però si aggiunge tutta una serie molto corposa di eventi secondari.

Roberto Vecchioni in concerto a Milano: la scaletta

Definire la scaletta del concerto di Roberto Vecchioni all’Atelier musicale è piuttosto difficile, dato che – nonostante il cantante sia attualmente in tour – il repertorio dell’artista milanese dovrebbe essere condiviso con quello del pianista Enrico Intra. Tuttavia, è facile che nel corso della serata a trovare posto saranno le canzoni più celebri della discografia del cantautore: da “Voglio una donna” a “Velasquez” e da “Sogna ragazzo sogna” fino a “Chiamami ancora amore”, senza dimenticare, naturalmente, le intramontabili “Luci a San Siro” e “Samarcanda”: i brani che storicamente concludono tutti i concerti dell’artista. La probabile scaletta del concerto di Roberto Vecchioni a Milano, sulla base degli ultimi concerti del cantautore milanese: