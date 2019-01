Roberto Vecchioni, disco d’oro e tour al via

Un successo in controtendenza quello di Roberto Vecchioni. Il suo ultimo album, “L’infinito”, uscito lo scorso 9 novembre e che colmava un’assenza che durava da cinque anni, è infatti stato certificato disco d’oro per le venticinquemila copie vendute nonostante la scelta di rinunciare alle piattaforme streaming e download per veicolare la sua musica solo attraverso i supporti fisici tradizionali. Una decisione premiata dal pubblico, che in tempi di crisi di vendite ha risposto alla grande al richiamo di uno dei grandi della musica d’autore italiana. Una scelta nata dalla volontà dichiarata di non trattare la musica come prodotto di consumo veloce, di non decontestualizzare l’ascolto del singolo brano, parte integrante della narrazione che tiene insieme tante storie, da Alex Zanardi a Giulio Regeni, dalla guerrigliera curda Ayse a Leopardi. Un album-manifesto che rivendica la necessità di trovare l’infinito “al di qua della siepe”.

“L’infinito”

«Non dodici brani, ma un’unica canzone divisa in dodici momenti». Così aveva presentato “L’infinito” il cantautore milanese ormai un paio di mesi fa. Dodici tracce inedite, con musica e parole del cantautore, disponibile in formato cd, in edizione deluxe arricchita dal saggio “Le parole del canto. Riflessioni senza troppe pretese” e in vinile limited edition. L’album, corredato dalle foto di Oliviero Toscani, contiene due grandi collaborazioni: l’eccezionale ritorno sulla scena musicale di Francesco Guccini che, per la prima volta, duetta con Vecchioni nel singolo “Ti Insegnerò a volare”, ispirato alla figura dell’ex pilota Alex Zanardi, e il pezzo autobiografico “Com’è lunga la notte” in compagnia di Morgan, da sempre dichiaratosi discepolo di Vecchioni. L’album è il frutto della collaborazione di un team d’eccezione, Lucio Fabbri (produzione artistica): pianoforte, piano elettrico, organo Hammond, violino, viola, fisarmonica, basso elettrico e chitarra elettrica; Massimo Germini: chitarra classica e acustica, chitarra 12 corde, mandolino, bouzouki, ukulele, liuto cantabile; Marco Mangelli: basso fretless; Roberto Gualdi: batteria e percussioni. Questa la tracklist del disco:

Una notte, un viaggiatore Formidabili quegli anni Ti insegnerò a volare (con Francesco Guccini) Giulio L’infinito Vai, ragazzo Ogni canzone d’amore Com’è lunga la notte (con Morgan) Ma tu Cappuccio rosso Canzone del perdono (non presente nel vinile) Parola

Il tour nei teatri

Roberto Vecchioni tornerà presto anche ad esibirsi dal vivo con il tour di supporto alla sua ultima fatica discografica. Il ciclo di concerti inizierà il 21 marzo da Torino e si dipanerà lungo tredici tappe in altrettanti teatri lungo tutto lo stivale. I biglietti sono già in vendita sul circuito Ticketone con prezzi che partono da 20,70 euro. Questo il calendario del tour: