Concerto Little Mix a Milano: info e scaletta

Un’unica data speciale per i fan italiani. Le Little Mix arrivano nel nostro Paese per un imperdibile show in programma il 18 settembre al Mediolanum Forum di Assago di Milano. Il gruppo formato da Jesy, Leigh-Anne, Perry e Jade ha iniziato il tour europeo il 16 settembre a Madrid e dopo la Spagna arriveranno proprio in Italia. Sono previste poi date in Austria, Germania, Olanda e Belgio. Il gruppo tornerà poi in Gran Bretagna e in Irlanda, in particolare si esibirà per ben cinque concerti alla O2 Arena di Londra. Al centro dello spettacolo ci sarà ovviamente il quinto album in studio “LM5”, uscito a novembre 2018. Il progetto vede la partecipazioni di stelle della musica come Ed Sheeran, Jess Glynne, Camille Purcell, MNEK, Loose Change, TMS, RAYE e Timbaland, quest’ultimo produttore anche dell’ultimo album di Tiziano Ferro.

La probabile scaletta di Milano

La scaletta del concerto previsto al Mediolanum Forum di Assago di Milano non dovrebbe discostarsi da quella eseguita nel primo concerto del tour europeo tenutosi a Madrid. Ecco quindi la probabile scaletta del concerto:

Intro/The National Manthem/Salute Power Woman like me Wasabi Bounce Back Only you/Black Magic Strip Told you so The cure Secret love song Joan of Arc Wings Shoutout to my ex Woman’s world Reggaeton Lento No more sad song Think about us More than words Touch

Anche per la data di Milano sono previste più tipologie di biglietti. I settori Anello A numerato, Anello B Numerato e Parterre in Piedi non sono più disponibili, mentre c’è ancora possibilità di acquistare un biglietto nell’anello C Numerato al costo di 34,50 euro, ma anche in altri settori al costo di 46 euro. Infine c’è disponibilità anche per la Tribuna Gold Numerata (costo 69 euro), mentre lo speciale Package Hot Ticket non è più disponibile. Si tratta di un pacchetto che prevede:

Un Biglietto della miglior categoria di posti a sedere per assistere al concerto delle Little Mix

Borsa VIP contenente gadgets scelti dalle Little Mix per gli acquirenti del pacchetto

Biglietto commerativo VIP per assistere allo show

Pass laminato (con cordoncino) delle Little Mix

Check-in personale con lo staff designato sul luogo dell’evento e punto di raccolta del merchandise

L’apertura dei cancelli è prevista alle 18.30, mentre lo show inizierà alle 20.30.

La carriera

Le Little Mix hanno toccato l’Europa, l’Australia, il Giappone e gli Stati Uniti riscuotendo sempre un grandissimo successo per le loro perfomance dal vivo. Nel 2016 e nel 2017 il loro tour nelle arene è stato il più visto nel Regno Unito. Nel 2018 invece si sono esibiti negli stadi con il loro “Summer Hits Tour”. Il gruppo ha venduto in carriera oltre 45 milioni di album, conquistato per quattro la vetta dei singoli più venduti nel Regno Unito e conquistato 13 dischi di platino. L’album “Glory Days” è stato il disco più venduto del millennio da una band tutta al femminile. Con questo record hanno battuto il primato appartenuto alle Spice Girls. Durante il concerto di Milano, le quattro ragazze porteranno sul palco anche le loro hit come “Touch”, “Shoutout to my ex”, “Black magic” e “Wings”.