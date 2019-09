Le Vibrazioni in concerto a Calangianus: info e scaletta

Save the date: il 13 settembre andrà in scena il concerto de Le Vibrazioni a Calangianus, in Sardegna

Le Vibrazioni tornano a far emozionare le piazze italiane con un nuovo appuntamento il 13 settembre, a Calangianus, in Sardegna. Di seguito, tutte le informazioni necessarie ad arrivare preparati all’evento, tra cui anche una possibile scaletta.

Le Vibrazioni in concerto a Calangianus: info concerto

Tutto pronto per il concerto de Le Vibrazioni a Calangianus, in Sardegna, organizzato dall’Agenzia di spettacoli “La Girandola” di Olbia. Il concerto si terrà dalle ore 22 nella piazza del paese e sarà a ingresso libero. Pertanto, non è necessario acquistare un biglietto per assistere allo spettacolo.

Le Vibrazioni in concerto a Calangianus: la scaletta

La scaletta dell’evento sardo del 13 settembre non è ancora stata rivelata, ma è assai probabile che ricalcherà quella degli eventi precedenti che si sono tenuti nel corso dell’estate. Prendiamo d’esempio il concerto di Ferragosto a Seminara, in Piazza Vittorio Emanuele III, dove la band ha portato sul palco la seguente setlist, tenendo presente che per Calangianus potrebbero verificarsi modifiche o variazioni in base alle decisioni dell’ultimo minuto degli artisti:

Electrip music Amore zen L’amore mi fa male Pensami così Raggio di sole Dimmi Insolita Sono più sereno Cambia Se Ogni giorno ad ogni ora Ovunque andrò Sani pensieri In una notte d’estate Dedicato a te Così sbagliato Vieni da me Su un altro pianeta

Il tour europeo de Le Vibrazioni

Dopo il grandissimo successo dei concerti italiani, Le Vibrazioni si prenderanno gli ultimi 10 giorni di settembre per esplorare l’Europa e portare la loro musica in giro per i migliori locali internazionali. Il già rimandato “Così sbagliato European Tour”, inizialmente programmato per febbraio, deve ancora essere definito nella sua interezza ma ha già mostrato al mondo alcune delle sue date più prestigiose. Il percorso prevede infatti una serie di importanti tappe musicali attraverso i club di punta della vita musicale europea, tra Amsterdam, Barcellona, Londra, Parigi, Dublino e Bruxelles. Ecco l’elenco delle date confermate fino a questo momento:

21 settembre –Berlino – Hangar

25 settembre – Dublino – Whelan’s

26 settembre – Londra – 93 Feet East

27 settembre – Bruxelles – TBA

28 settembre – Parigi – La Boule Noire

29 settembre – Madrid – Cafe Berlin

30 settembre – Barcellona – Razzmatazz

Liverpool (da definire)

Amsterdam (da definire)

I biglietti delle date europee sono disponibili sui rispettivi circuiti di prevendita degli Stati di riferimento, o del locale specifico in cui si esibiranno. Pertanto, prezzi e disponibilità varieranno molto in base alla richiesta e alla capienza del club.

Il tour sarà poi seguito da un percorso nei teatri italiani insieme al maestro Beppe Vessicchio, assieme al quale la band ripercorrerà 20 anni di onorata carriera con una serie di concerti evento imperdibili. Le Vibrazioni avevano già inoltre festeggiato questo importante traguardo con un concerto presso il Mediolanum Forum, evento monumentale che la band ha voluto proprio nella sua città di origine, dove tutto ha avuto inizio nel 1999. Il concerto ha ripercorso l’intera carriera della band ed è stato impreziosito da alcuni importanti ospiti, tra cui Achille Lauro, Boss Doms, Pierdavide Carone, Dear Jack, Piero Pelù, Enrico Nigiotti e I Ministri.