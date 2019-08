Vinovo Blues Festival: info, programma e artisti

Dal 29 al 31 agosto torna il Vinovo Blues Festival. L’evento è alla sua seconda edizione e propone una kermesse ricca di gruppi, cantautori, dj, speaker, ballerini e professionisti del blues. Sono previsti cinque palchi per ventisette esibizioni. Una tre giorni che animerà il centro cittadino di Vinovo, comune in provincia di Torino. Ogni sera sul palco gli spettacoli inizieranno alle 19 e si concluderanno a mezzanotte per due set, il primo in chiave acustica, il secondo in versione elettrica. Sabato sera spazio dedicato a due headliner di statura mondiale: il chitarrista e armonicista di Chicago Rockin’ Johnny Burgin e la Treves Blues Band che calca i palchi nazionali ed internazionali dal 1974. La Treves Blues Band è guidata da Fabio Treves, la cui avventura inizia nel 1974 al grido di “blues alle masse”, rimastogli poi storicamente appiccicato come un tatuaggio distintivo. Johnny Burgin si è guadagnato l’appellativo di “chitarrista del West” con uno stile che estorce alla chitarra equilibrismi armonici superando i limiti della tradizione.

Gli eventi previsti in città

Tantissimi anche gli eventi collaterali previsti in città. Si parte alle 18 presso il Main Stage allestito in Piazza Rey, Castello con un incontro di benvenuto al festival. Spazio anche a workshop di danza blues ma anche a racconti e fiabe musicali per bambini. Infine presso l’ala comunale di Vinovo è possibile visitare mostre d’arte pittoriche che vedono la partecipazione del pittore e muralista cileno Eduardo Mono Carrasco. Un evento ben dettagliato e ricco di appuntamenti da poter godere in cinque punti ben precisi di Vinovo: Chicago, Nashville, Memphis, New Orleans e il main stage nella piazza principale. Ogni location ha il nome di una città che si trova nel percorso della route 61, la via del blues americana.

Vinovo Blues Festival, il programma completo

Questo il programma completo con tutti gli artisti coinvolti, gli orari e le location dei concerti:

Chicago (presso Caffè Rey, piazza Rey 29)

Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 THE GOOD TIME MAKERS

Ore 21,30 LONG VALLEY BLUES BAND Feat. SCHEOL DILU MILLER

Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 MAX ALTIERI LIL' COMBO

Ore 21,30 BOOGIE BOMBERS

Sabato 31 agosto

Ore 19,00 VALSUSA RETRO’ - DJ Set PIGY

Nashville (presso Bar Tre Stelle, via Cottolengo 109)

Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 TRAIN POWER BLUES

Ore 21,30 I.F.P. PROJECT

Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 GOOD OL’ BOYS

Ore 21,30 NICHOLAS’ GROOVERS

Sabato 31 agosto

Ore 19,30 JUST FOR NIGHT

Memphis (presso Agri 125, via Cottolengo 97)

Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 JERONIMO

Ore 21,30 NOT VERY BLUES

Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 I SHOT MAN

Ore 21,30 GOOD GHEDDO TRIO Feat ANDREA SCAGLIARINI

Sabato 31 agosto

Ore 19,30 VILLAGE H DUO

St. Louis (presso Camden Cafè, via Marconi 13)

Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 VALSUSA RETRO’ DJ Set PIGY

Ore 21,30 SOUL SARAH QUARTET

Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 VILLAGE H DUO

Ore 21,30 LADY SOUL BAND

Sabato 31 agosto

Ore 19,30 LOMBARDO-SCAGLIARINI DUO

New Orleans (presso Bar Centro, piazza Marconi 19)

Giovedì 29 agosto

Ore 19,00 DOWNTOWN DUO

Ore 21,30 HOOCHIE COOCHIE BAND

Venerdì 30 agosto

Ore 19,00 NICHOLAS’ GROOVERS ACUSTIC

Ore 21,30 THE BOOGIE CHECKERS

Sabato 31 agosto

Ore 19,00 BIG HARP TRIO

MAIN STAGE (Piazza Rey, Castello)

Sabato 31 agosto

ROCKIN’ JOHNNY BURGIN con Fast Frank & The Hot Shout Blues (ore 20,30)

TREVES BLUES BAND (ore 22.15)