Fiorella Mannoia in concerto a Soverato: info e scaletta

Tutto pronto per il concerto di Fiorella Mannoia a Soverato, in occasione della Summer Arena, in data 22 agosto

Il 22 agosto il Summer Festival di Soverato verrà travolto dall’energia bruciante di Fiorella Mannoia, la quale in quest’estate sta celebrando le molte date del suo “Personale Tour”. Di seguito, tutto quello che dovete sapere sui biglietti e sulla possibile scaletta del concerto.

Fiorella Mannoia in concerto a Soverato: info biglietti

I biglietti per il concerto di Fiorella Mannoia a Soverato sono ancora disponibili in prevendita sul circuito online TicketOne per alcune delle fasce di prezzo:

Settore VIP: 69 euro

Settore Gold: 57,50 euro

Poltronissima: 46 euro

Poltrona: 38 euro

Tribuna Frontale: 34,50 euro

I prezzi sopra indicati sono da considerarsi inclusivi di diritti di prevendita. Per motivi di bagarinaggio, non è possibile acquistare più di 4 biglietti per singolo account creato.

Il concerto avrà inizio alle ore 21:30 a Soverato, presso la Summer Arena di via Cristoforo Colombo. Si consiglia però di arrivare sul posto con un piccolo margine di anticipo, così da potersi accomodare trovando il proprio posto con più calma.

Fiorella Mannoia in concerto a Soverato: come arrivare

La Summer Arena di Soverato si trova in via Cristoforo Colombo. Col treno, è possibile raggiungere la location tramite stazione ferroviaria di Lamezia Terme, a cui si aggiunge una breve tratta di collegamento per Soverato. Chi vuole arrivare in auto può prendere la A3 Salerno – Reggio Calabria fino all’uscita Lamezia Terme – Catanzaro. Da lì, si prosegue fino alla statale 848 verso Soverato, e poi la strada Europea E-90 fino a destinazione.

Fiorella Mannoia in concerto a Soverato: la scaletta

La scaletta di Fiorella Mannoia alla Summer Arena sarà principalmente incentrata sulle canzoni estratte dall’album “Personale”, ultimo disco della cantante romana. Partendo da “Il peso del coraggio”, canzone di apertura di tutte le date del percorso musicale, i fan di lunga data dell’artista si lasceranno conquistare da canzoni amatissime come “I treni a vapore”, “Come si cambia”, “Che sia benedetta” (brano presentato al Festival di Sanremo) e, naturalmente, “Quello che le donne non dicono”. Non mancheranno nemmeno le classiche cover più amate di sempre, come ad esempio “Sally” di Vasco Rossi”, “Eri piccola così” di Fred Buscaglione e “Sempre e per sempre” di Francesco De Gregori. Di seguito, la possibile scaletta del concerto di Fiorella Mannoia del 22 agosto, consapevoli del fatto che l’artista potrebbe decidere di apportare modifiche al repertorio finora proposto nelle precedenti date del tour: