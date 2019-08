Vasco Rossi ha scritto un brano per il nuovo album di Emma Marrone

« ...abbiamo scritto un pezzo con Gaetano Curreri x Emma». Sono bastate poche parole scritte sul profilo Instagram di Vasco Rossi per infiammare il popolo dei fan di Emma Marrone e del Blasco. Con un post accompagnato da una foto che lo ritrae insieme alla cantante salentina e al cantante degli Stadio, il rocker di Zocca ha annunciato di aver collaborato al nuovo album di Emma, in uscita nel 2020.

L’annuncio direttamente da Los Angeles

Emma Marrone è a Los Angeles per registrare il suo nuovo album di inediti allo Speakeasy Studio, noto per essere lo studio californiano dove Vasco Rossi ha registrato i suoi ultimi album e che vede il rocker modenese tra i fondatori. La cantante salentina sta collaborando con Marco Sonzini, polistrumentista e ingegnere del suono che lavora allo Speakeasy Studio e agli Henson Recording Studios, dove, tra gli altri, registrano Rolling Stones, Pearl Jam, Shakira, Justin Timberlake, solo per citarne alcuni.

E, all’improvviso, Vasco Rossi piomba in studio e decide di annunciare ai fan la collaborazione con Emma. A scrivere insieme a lui il brano contenuto nel prossimo album della cantante pugliese, il fido collaboratore di sempre, co-autore di alcuni dei più grandi successi del Blasco, Gaetano Curreri, voce e leader degli Stadio. La notizia ha entusiasmato i fan di Emma, che hanno subito assalito sia il profilo Instagram di Vasco Rossi che quello della Marrone, con commenti e messaggi di apprezzamento. Non sono stati dello stesso avviso, invece, i fan del rocker modenese: alcuni non hanno gradito la collaborazione tra il loro idolo e la cantante. Già nel 2011, subito dopo la vittoria di Amici, Emma si era trovata ad aprire il concerto di San Siro di Vasco Rossi e la collaborazione tra i due arriva come il coronamento di un sogno.

Il nuovo album di Emma Marrone

Il nuovo album di inediti di Emma Marrone, il sesto in studio della sua carriera, uscirà nel 2020, in occasione dei dieci anni di attività della cantante. Era il 2010, infatti, quando una giovane Emma, fresca vincitrice di Amici, dava alle stampe il suo primo disco, “Oltre”. Successivamente, la cantante salentina ha saputo ritagliarsi una sua fetta di pubblico, che la ama e la segue da ormai dieci anni. Non sappiamo ancora molto sul prossimo album di Emma, oltre al fatto che sarà registrato in California. Finora, la cantante ha centellinato le informazioni, per incuriosire ancora di più i fan. Nei giorni scorsi, dal proprio profilo Instagram, Emma ha condiviso una foto che la vede in compagnia di Tiziano Ferro e Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti. Il post era stato pubblicato dallo stesso Tiziano Ferro con la didascalia «C’è una nuova band in città!!!», alimentando voci su una possibile collaborazione tra i tre artisti e non è escluso che nel prossimo album di Emma Marrone ci sia un brano cantato insieme ai due cantautori. Non sappiamo neanche se il disco conterrà solo inediti o ci sarà qualche cover o qualche chicca dal passato. Non resta che rimanere in attesa dei prossimi aggiornamenti che la cantante vorrà dare attraverso i social.