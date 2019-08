Irama in concerto a San Severino Marche, la scaletta

Prima della serata di conclusione del tour prevista l’11 agosto a Soverato, Irama questa sera si esibirà in Piazza del Popolo a San Severino Marche. La scaletta prevede 26 canzoni che fanno parte dei tre dischi del cantante di Carrara.

Tre gli album registrati in studio: Irama (2016), Giovani (2018) e Giovani per sempre (2019), oltre all’EP Pluma uscito nel 2018.

Tra le canzoni scelte per l’esibizione di questa sera troviamo: Cosa resterà, il brano che ha presentato nel 2016 tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo; La ragazza con il cuore di latta, cantata sul palco dell’Ariston nell’ultima edizione del Festival di Sanremo; il tormentone dell’estate 2018, Nera, certificato triplo disco di platino dalla FIMI per le oltre 150.000 copie vendute; e la nuova Hit dell’estate 2019, Arrogante.

La scaletta del concerto in Piazza del Popolo San Severino Marche

Non ci sono ancora notizie ufficiali sulla scaletta che presenterà Irama questa sera, ma stando alle esibizioni dei concerti precedenti, salvo modifiche, questa potrebbe essere la set list.



Intro / Tornerai da me

Giovani

Che ne sai

Bella e rovinata

Stanotte

Rolex

Vuoi sposarmi?

La ragazza con il cuore di latta

Per sempre

Sceglimi

Non ho fatto l’università

Semplice

Icaro

Rockstar

Un respiro

Mi drogherò

Un giorno in più

2 ore

Cosa resterà – acustica

Che vuoi che sia

Poi, poi, poi…

Voglio solo te

Escort

Arrogante

Nera

Non mollo mai