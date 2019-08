Lana Del Rey: annunciate le date del tour

Lana Del Rey è pronta per l'attesissimo comeback . La cantante pubblicherà il nuovo album " Norman Fucking Rockwall " per poi imbarcarsi in un tour mondiale. Ecco tutte le date annunciate.

Lana Del Rey si prepara al grande ritorno. Ieri pomeriggio la cantante di “Born To Die” e "Summertime Sadness" ha svelato la copertina del nuovo album “Norman Fucking Rockwell”, in uscita il 30 agosto 2019. La cantante è tra le artiste più amate da pubblico e critica grazie al suo timbro unico e a uno stile inconfondibile che l’hanno resa un’icona di portata internazionale.

Il disco, composto da quattordici brani, è stato anticipato dai singoli "Mariners Apartment Complex”, "Venice Bitch”, "Hope Is a Dangerous Thing for a Woman Like Me to Have – but I Have It" e “Down’ Time”.

Lana Del Rey: il nuovo tour

Poche ore fa la cantante ha annunciato anche le date del nuovo tour che la vedranno impegnata nei prossimi mesi. Lana Del Rey toccherà Canada e Stati Uniti d’America nella parte finale del 2019, mentre il prossimo anno sarà la volta del Vecchio Continente, delusione per i fan italiani che, stando a quanto comunicato ad oggi, non avranno possibilità di vederla nel Bel paese.

La tournée prenderà il via il 21 settembre da Wantagh per poi fare tappa in Canada, più precisamente a Vancouver, per poi ritornare su suolo americano chiudendo l’11 ottobre a San Diego.

La leg europea del tour si aprirà invece il 21 febbraio con un concerto presso lo Ziggo Dome di Amsterdam, un’arena che nel corso degli anni ha ospitato tutti i più grandi nomi della musica internazionale, tra questi Madonna (qui potete trovare tutte le foto più belle della Regina del Pop), Miley Cyrus, Maroon 5 e Lionel Richie.

Il tour proseguirà per Parigi e il Regno Unito chiudendo il 2 marzo presso la Lanxess Arena di Colonia. Grande entusiasmo da parte dei fan tanto che il post contenente le date, pubblicato su Instagram, ha ottenuto oltre 450.000 like in meno di ventiquattro ore.

Ecco le date del tour di Lana del Rey:

21 settembre WANTAGH, USA

30 settembre VANCOUVER, CANADA

2 ottobre SEATTLE, USA

3 ottobre PORTLAND, USA

6 ottobre BERKELEY, USA

8 ottobre SACRAMENTO, USA

10 ottobre LOS ANGELES, USA

11 ottobre SAN DIEGO, USA