Eros Ramazzotti in concerto a Taormina: info e scaletta

È ufficialmente sold out la prima delle tre date di Eros Ramazzotti al Teatro Antico di Taormina. Il cantautore è atteso nella città siciliana per tre spettacoli in programma il 3, 4 e 6 agosto. Una location suggestiva e il tutto esaurito per dimenticare lo stop forzato che ha costretto Eros Ramazzotti alla riprogrammazione delle date di maggio e giugno. Un intervento alle corde vocali lo ha tenuto fermo qualche settimana e gli ha impedito di esibirsi per i concerti in Canada, Stati Uniti e Sud America. Tornato ufficialmente sul palco nel mese di luglio, Eros Ramazzotti ha ripreso da dove aveva lasciato ed è pronto a continuare il suo tour mondiale che continua a raccogliere consensi, successi e ad aggiungere ulteriori date rispetto al calendario originale.

La scaletta del concerto di Taormina

Nel concerto di Eros Ramazzotti al Teatro Antico di Taormina in programma il 3 agosto, l’artista sarà accompagnato sul palco da otto musicisti e due coristi: Luca Scarpa (Direttore musicale, piano), Giovanni Boscariol (Tastiere), Giorgio Secco Christian Lavoro (Chitarra), Paolo Costa (Basso), Corey Sanchez (Chitarra), Eric Moore (Batteria) e Scott Paddock (Sassofono). Ad accompagnare la voce di Eros le coriste Monica Hill e Giorgia Galassi. Questa la scaletta del concerto e che ricalca quella eseguita nello show di Milano:

Vita ce n'è Per il resto tutto bene Ho bisogno di te Stella gemella Favola Terra promessa Medley: Un attimo di pace /Un’emozione per sempre/Quanto amore sei I Belong To You In primo piano Medley: Aurora/Storia importante/Dove c’è musica/L’ombra del gigante Ti dichiaro amore Buonamore Il buio ha i tuoi occhi Fuoco nel fuoco Per le strade una canzone Una vita nuova Vale per sempre Se bastasse una canzone Un’altra te Cose della vita Musica è Avanti così Più bella cosa

Come detto la prima data è già sold out ma ci sono ancora disponibilità di biglietti per i concerti al Teatro Antico di Taormina in programma il 4 e 6 giugno ma bisogna affrettarsi. Per il concerto di domenica 4 giugno sono disponibili sono i biglietti per la cavea numerata al costo di 63,25 euro. Stesso discorso per la data del 6 giugno. Per acquistarli si può fare riferimento al sito di Ticketone o nelle rivendite ufficiali.

Il calendario del tour

Questo il calendario dei concerti del “Vita ce n’è Tour”:

AGOSTO

03 Taormina (ME), Teatro Antico

04 Taormina (ME), Teatro Antico

06 Taormina (ME), Teatro Antico

10 Santa Margherita di Pula (CA) – Forte Arena Village

15 Opatija, Festival Opatija

SETTEMBRE

11 Arena di Verona

12 Arena di Verona

14 Arena di Verona – SOLD OUT

24 Belgrade, Stark Arena

27 Athens, Faliro Pavilion

30 Skopie, Boris Trajkovski Vip Arena

OTTOBRE

03 Sofia, Arena Armeec Hall

05 Bratislava, O’Nepela Arena

08 Kiev, Sport Palace

11 Moscow, Crocus Hall

13 St. Petersburg, Ice Palace

15 Helsinki, Hartwall Arena

18 Kaunas, Zalgirio Arena

20 Warsaw, Torwar Hall

22 Prague, O2 Arena

24 Budapest, Arena

27 Copenaghen, KB Hallen

30 Stockholm, Ericsson Globe

NOVEMBRE

09 Tel Aviv, Menora Mivtachim Arena

23 Lubiana, Arena Stozice

26 Bolzano, Palaonda

29 Rimini, RDS Stadium

DICEMBRE

03 Ancona, Pala Prometeo

06 Eboli (SA), PalaSele

11 Roma, Palazzo dello Sport – NEW!

14 Firenze, Mandela Forum

17 Livorno, PalaModigliani

20 Milano, Mediolanum Forum – NEW!

GENNAIO

28 Guatemala City, Forum Majadas – NEW!

30 San Salvador, Gimnasio Nacional – NEW!

FEBBRAIO

06 Mexico City, Auditorio Nacional – NEW!

08 Monterrey, Auditorio Citibanamex – NEW!

14 Buenos Aires, Luna Park – NEW!

16 Rio De Janeiro, Vivo Rio – NEW!

18 Sao Paulo, Espacio Das Americas – NEW!

22 Atlantic City, Hard Rock Hotel & Casino – NEW!

25 New York, Hulu Theater at Madison Square Garden – NEW!

27 Boston, Boch Center – Wang Theater – NEW!

MARZO