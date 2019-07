Il Geometra Mangoni in campo Anche se c'è il Sole

Una partita a tennis. Una sfida impari e surreale dove il protagonista si scopre solo e il risultato sembra essere già scritto. Questa la metafora del video di Anche se c’è il sole, il nuovo singolo del Geometra Mangoni, online da venerdì 26 luglio in anteprima nella sezione musica di SkyTG24. Il singolo anticipa l’album di inediti La meccanica dei gorghi che uscirà il 27 settembre per Qui Base Luna prodotto da Lorenzo Piscopo. Con la regia di Diego Gavioli, il video esprime la necessità del protagonista di vincere, fare un solo punto, o semplicemente, forse, difendersi.



Nella vita, come nel tennis – commenta il Geometra – ogni palla che arriva incontro diventa una situazione da affrontare, un susseguirsi inesorabile di eventi che spesso ti portano perfino lontano dal campo nel quale stai cercando di costruire la tua partita. Tutto passa in secondo piano in questo mondo posseduto dalla sfrenata necessità dell’avere. Il tempo diventa una strada perversa da imboccare il più velocemente possibile, con la speranza che la sera arrivi presto, anche se c’è il sole. A quattro anni da “L’Anticiclone delle Azzorre”, il cantautore toscano già vincitore nel 2011 del Rock Contest (premio “Ernesto De Pascale”) e nel 2016 dell’1MNext (prima edizione del contest del Primo Maggio Roma), torna con “Anche se c’è il sole”, una canzone dedicata a chi non si ritrova più in questi giorni convulsi, in cui si vive sospesi tra il desiderio di novità e la paura che poi le cose cambino davvero, ma senza farne un dramma.



Il progetto solista del Geometra Mangoni, al secolo Maurizio Mangoni, con all’attivo collaborazioni importanti (Paolo Benvegnù, Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione e Serena Altavilla dei Blue Willa e Mariposa, tra gli altri), ha preso vita con l’album di esordio “L’Anticiclone delle Azzorre”, uscito nel 2015 per Qui Base Luna (QBL), l’ecosistema musicale che ha dato alle stampe l’acclamato album di Cristina Donà (Così Vicini) e l’ultimo progetto di Pastis & Irene Grandi (Lungoviaggio). Nel 2017 proprio Cristina Donà chiama Il Geometra a partecipare al progetto “Tregua 1997-2017”, con il quale la cantautrice ha festeggiato i 20 anni di carriera, affidandogli la reinterpretazione del brano “Ogni sera”.