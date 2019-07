Dolcenera, ad ottobre nuovo album e tour

Il nuovo singolo di Dolcenera s’intitola “Amaremare” ed è uscito il 5 luglio 2019, portando con sé non solo una ventata di freschezza estiva, ma anche un importante messaggio di speranza per il futuro del pianeta. Il singolo mostra l’impegno dell’artista nei panni di ambasciatrice di Greenpeace, e preannuncia l’uscita di un album a ottobre e un conseguente tour nei teatri.

Dolcenera, il nuovo album in arrivo a novembre

Dopo un videoclip da 250 mila visualizzazioni per “Amaremare”, Dolcenera annuncia ai microfoni di Radio Italia Solomusicaitaliana che il suo nuovo album è in arrivo a ottobre. La release sarà celebrata con un tour nei teatri che si preannuncia già un successo.

Parlando dell’uscita del disco, la cantante ha rivelato: «A ottobre mio malgrado uscirà l’album. A me piace fare sei o sette singoli e poi raccoglierli in un disco: questa volta non sono usciti tutti, ma il disco però è finito. La parte più bella sarà la tournée nei teatri che seguirà l’uscita dell’album. Ai live si può essere veri, oppure no. Se decidi di esserlo, hai un sacco di energia che doni e che ti ritorna, ma anche di improvvisazione, che non c’è quando si lavora a un album. Raccolgo un sacco di soddisfazione, soprattutto quando mi esibisco piano e voce». Al momento, non sono ancora state rilasciate informazioni sul calendario del tour.



La canzone “Amaremare” è stata scritta, arrangiata e prodotta dalla stessa Dolcenera e punta a sensibilizzare il pubblico dal punto di vista dell’inquinamento ambientale, con una menzione speciale all’emergenza plastica nei mari del Mondo. Il progetto è una collaborazione con l’associazione ambientalista Greenpeace e la colonna sonora dell’iniziativa Plastic Radar, un progetto che permette di segnalare tramite Whatsapp la presenza di rifiuti nel mare, eventualmente raccoglierli e differenziarli correttamente. Commentando sui social l’uscita del singolo, l’artista scrive: «Abbiamo solo questo Pianeta e c’è bisogno dell’impegno di tutti noi per metterlo in salvo». Il videoclip è stato diretto da Nils Astrologo e pubblicato il 10 luglio sul canale Vevo-YouTube di Dolcenera. Il brano è uscito invece perl’etichetta Universal.

Amaremare, il testo della canzone

Di seguito, il testo del singolo di Dolcenera in collaborazione con Greenpeace:

Alè

Alè

Sdraiata sul divano con un caldo africano

provo a immaginare come fare la foto più bella dell’estate

che batte il record dei Mi piace.

Mi serve un drone che dall’alto fa uno zoom

mi inquadra fluttuare stesa a pancia in su,

ma sto per affogare

da sola in mezzo al mare

Milioni e milioni di buste

lattine, le siga e cannucce

metà del pianeta è di plastica

un bimbo gioca in spiaggia innocente

mi dice che la fine è imminente

che è anche colpa mia, è evidente

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama al massimo, se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama al massimo, se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama al massimo, se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

A chi non piace godere

a chi non piace comprare

serve spazio mentale per avere morale

un Photoshop alla Madre Terra

record di like al pianeta Terra

Milioni e milioni di buste

bottiglie, piattini e cosucce

metà del pianeta è di plastica

un bimbo gioca in spiaggia innocente

mi dice che la fine è imminente

che è stata colpa mia è evidente

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama al massimo, se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama al massimo, se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama al massimo, se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare

Amare il mare

non c’è pane e società

non c’è pane e società

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama al massimo, se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama al massimo, se si ama

Amare il mare, amare il mare, amare te

Amare il mare, amare il mare, amare te

Ama al massimo, se si ama