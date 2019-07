Il primo singolo di Christian Vieri, realizzato con il dj e produttore Luca Cassani e la cantante Lara Caprotti è in radio e su tutte le piattaforme digitali. Frutto del progetto Bobo Vieri DJ Show , The Chance è accompagnato da un videoclip girato nella suggestiva location del Delta Po. Leggi l'intervista a Bobo Vieri protagonista con il suo show di un tour nei più famosi locali italiani

Dall’aerea di rigore alla consolle, Christian Bobo Vieri resta un bomber di razza. Nella musica, come nel calcio ci mette la stessa energia, lo stesso entusiasmo la stesa forza. Bobo è passato con disinvoltura da Eupalla, la dea del pallone, immaginata da Gianni Brera a Euterpe la musa della musica. E sempre con la voglia di divertire e di divertirsi. Per questo il bomber dopo aver gonfiato la rete riempie i più prestigiosi locali italiani, con un Tour che segna il tutto esaurito “IL BOBO VIERI DJ SHOW” è un format nel quale house music, voce e musicisti live si uniscono per dare al pubblico un’esperienza unica. Come il singolo The Change, in cui con la collaborazione di Luca Cassani e Lara Caprotti ci trasporta in un mondo di emozioni, sospeso tra albe e tramonti. In fondo come diceva Nietzsche “grazie alla musica le passioni godono di sé stesse”.

Come è nata la tua passione per la musica?

Mi è sempre piaciuta la musica. Anche quando facevo il calciatore. All'inizio ero un po' scettico, ma poi è stato fantastico trasformare questa passione in una vera e propria professione. Grazie a Luca Cassani che fa il produttore e il dj da 30 anni e a Lara Caprotti che è una vocalist eccezionale portiamo in giro questo show che piace moltissimo, e sta avendo un successo incredibile. Insomma, un passo alla volta, stiamo migliorando per creare uno spettacolo sempre più bello.

The Change è quasi una ballad, un pezzo che ricorda un po' Johnny Cash, mentre il videoclip è molto suggestivo.

Con Luca, da sempre ci scambiamo idee e ci mandiamo pezzi degli anni Sessanta e Settanta. Ci piace ascoltare canzoni nuove e vecchie. Così insieme a Lara abbiamo creato questo singolo. Trovo sia un pezzo molto figo, ne abbiamo fatto sia una versione per la radio, sia una per le discoteche. La location del videoclip (riserva naturale del delta del Po N.d.R.) mi pare si sposi benissimo con la canzone

C'è qualcuno con cui ti piacerebbe duettare?

Per ora no (lo dice ridendo). Sono molto felice di fare lo show con quelli con cui sto lavorando

Che musica consiglieresti di ascoltare a un calciatore prima di un match importante?

Ognuno ascolta quello che gli pare. Io ogni tanto sentivo Frank Sinatra e Dean Martin. E poi alternavo pezzi nuovi e vecchi

E, invece, in caso di sconfitta?

Non ascoltavo niente. Ero incazzato come una iena per aver perso. Guardavo gli Highlights della partita in televisione e basta. E anche quando vincevo preferivo non ascoltare niente e rilassarmi. La musica l’ho sempre sentita prima delle partite, mai dopo.

C'è qualche Dj a cui ti ispiri?

Sono amico di Andrea Oliva, Max Brigante, mi piace Luciano. Però non voglio assomigliare a nessuno, E poi è diverso perché noi abbiamo uno show. Quindi mi va bene così. Noi ci divertiamo con il nostro spettacolo. E anche il pubblico si diverte. E’ la cosa più importante