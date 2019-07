Alessandra Amoroso, amore è...l'abbraccio della Big Family

(@BassoFabrizio)



Alessandra chiama la Big Family accorre. Alessandra Amoroso ha scelto sabato 20 luglio e il Cinecittà World a Roma per condividere con la sua Big Family una giornata intera di festa e raccontare una storia di amore iniziata dieci anni fa e che ancora oggi è un viaggio aperto ricco di musica, energia ed entusiasmo. I 310mila metri quadrati del Parco di Cinecittà World sono diventati un arcobaleno di gioia e musica grazie al progetto di visual e allestimento curato da Sergio Pappalettera. Erano otto le aree del Parco personalizzate, animate con contenuti legati alle canzoni e ai dischi usciti fino a oggi: da Amore Puro a Vivere a Colori, da Senza Nuvole al Mondo in un secondo, da Stupida a 10, l’album uscito nel 2018 che riassume tutti i sentimenti e le emozioni di 10 anni di carriera condivisi giorno dopo giorno con la Big Family.



E’ stata, quella di sabato 20 luglio, soprattutto una giornata all'insegna del divertimento. Fin dalle prime ore del mattino è iniziata la processione di pullman di gente proveniente da ogni dove e, particolare ancora più significativo, popolati da persone di ogni età. Tutto organizzato nei minimi particolari e ancora una volta la Big Family si dimostra compatta e rispettosa: file ordinate per ritirate i gadget che diventano il ricordo di questa mega festa. La giornata è un luna park. Nel vero senso della parola. E’ un rincorrersi da una giostra all’altra e c’è chi ne ama una in particolare e non scende (praticamente) mai. Ma arriva in momento in cui tutto sembra fermarsi, un clima di sospensione si spande nell’aria: attraverso un megafono una voce richiama l’attenzione della folla. Alessandra appare incitando i fan a divertirsi e invitandoli ad aspettarla poiché presto li avrebbe raggiunti. Tutto pare tornare alla (quasi) normalità finché da un lato del grande parco si sentono urla e applausi. Una moltitudine corre in direzione della piscina dove lei è sul palco e si diverte a fare la deejay. Balla con la sua nipotina, fa battute con i fan e si scambia tenerezze con il fidanzato, tutto sotto gli occhi attenti della big family che applaude impazzita.

Dopo la maldestra prova da deejay eccola a lezione di zumba sotto il sole rovente di Roma. La stanchezza non è stata ammessa al Cinecittà World, le ore passano ma nessuno ha voglia di fermarsi. Il divertimento regna sovrano. Anzi regna principe consorte visto che la sovrana è Alessandra. Quando il sole si accinge a traslocare nell’altro emisfero, la gente si sposta nei bar e nei ristoranti ma la vera missione diventa raggiungere le transenne per aggiudicarsi i primi posti.



E ora che il live abbia inizio. Si inizia con Immobile e il ringraziamento a tutti i presenti e si augura che siano felici. Continua con La stessa, la big family è scatenata, canta fino a perdere voce tra lacrime e applausi prolungati. E’ il momento di Fidati Ancora Di Me: l' emozione è tanta e non riesce a trattenere le lacrime e si lascia andare, sotto un'ondata di voci che le cantano addosso. Spiega da cosa parte la sua emozione, dicendo che non si sarebbe aspettata tutto questo , che questo amore tutto per lei non se lo sarebbe mai immaginato e sottolinea il concetto con queste parole: “Questo amore mi buca il cuore: vedere come siamo cresciuti insieme, vedere come questa famiglia si è allargata e vedere che ci sono migliaia di persone che mi hanno capito o comunque che mi hanno accettato con tutti i miei limiti, i miei difetti e i miei pregi. Sono stata molto fortunata e quando vi vedo c‘è un qualcosa che mi fa tremare l’anima e il cuore”. In quelle lacrime è racchiuso tutto l'amore e la gratitudine verso la sua grande famiglia che non l'ha mai abbandonata e l'ha sempre sostenuta. Una famiglia che anno dopo anno è aumentata a dismisura.



Lo show continua con Avrò cura di tutto, passando poi a Stupida e Stella incantevole. Tra una canzone e l’altra ringrazia e presenta le sue coriste, amiche e sostenitrici da anni, non che compagne di scuola. Canta con loro Ti Aspetto ed E’ Vero Che Vuoi Restare. Inattesa arriva una richiesta di matrimonio. Tra la folla si alza un cartellone con su scritto "Mi vuoi sposare?": è la richiesta di un fan presente al live show alla sua fidanzata all’oscuro di tutto. Dopo il si e il boato della folla lei gli dedica Trova Un Modo. Siamo quasi alla fine di questa giornata e ci tiene a ringraziare uno a uno tutte le persone che hanno lavorato con lei e per lei: la sua etichetta discografica Sony Music, Cinecittà World e chiunque ha lavorato giorno e notte alla realizzazione della festa, la sua band, la famiglia presente e infine il suo fidanzato Stefano. Dopo i ringraziamenti c’è una sorpresa per i fan, la Big Family Onlus ha raggiunto la somma di 80mila euro aiutando così il piccolo Francesco, realizzando il sogno di tante persone e aiutando le donne vittime di violenza. Alessandra è una donna col un cuore gigante: non lo ho scoperto a Roma ma lì ne ho avuto ulteriore conferma. Ormai siamo alle battute finali, la folla grida e salta sotto le note di Vivere A Colori e si lascia scivolare addosso tutta la tensione e l'emozione trattenute nella giornata cantando a squarciagola Forza e Coraggio. Ora tutti con il naso all'insù e con gli occhi rivolti al cielo perché un'esplosione di colori sta dipingendo una notte fantastica.