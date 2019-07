Antonello Venditti a Marostica: info e scaletta

A 40 anni dall’uscita dell’album “Sotto il segno dei pesci”, Antonello Venditti continua il suo tour che celebra un disco che è stato fondamentale per la sua carriera di cantautore e ha segnato in maniera indelebile la storia della musica italiana. Uscito l’8 marzo 1978 l’album affronta la politica e i riflessi sulle persone, la comunicazione, il viaggio dentro e fuor di metafora, la droga, la tenerezza per Sara e l’amicizia con De Gregori. Temi che il cantautore ritiene giustamente ancora attuali e che snocciola nelle due ore e mezza di spettacolo raccontando aneddoti avvenuti durante la fase di lavorazione. Venditti parla con il pubblico e spiega anche come sono nate le sue canzoni, in un viaggio intergenerazionale che racconta il Paese in epoche diverse. Partito a marzo, il tour approda a Marostica e il concerto chiuderà il Summer Festival che ha animato la città in Piazza degli Scacchi.

Il tour e la scaletta del concerto di Marostica

Lo spettacolo di Antonello Venditti è in programma il 18 luglio alle ore 21.30 ed è sold out da diverse settimane. Sarà un viaggio nella memoria collettiva attraverso brani che raccontano un’epoca e che sono diventati senza tempo. Che parlavano ai giovani di allora e ma anche ai ragazzi di oggi. Marostica Summer Festival è organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con il Comune di Marostica e con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza. Dopo Marostica, il tour continuerà fino a fine agosto. Questo il calendario dei concerti in programma finora:

18 luglio, Marostica (VI), Piazza degli Scacchi

20 luglio, Cervia (RA), Piazza Garibaldi

25 luglio, Molfetta (BA), Banchina S. Domenico

18 agosto, Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

20 agosto, Alassio (SV), Porto Luca Ferrari

23 agosto, San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

Così come avvenuto nelle altre tappe, Antonello Venditi eseguirà anche a Marostica per intero “Sotto il segno dei pesci” e tutti i brani contenuti nel celebre disco datato 1978, ma darà spazio anche a tutti gli altri grandi successi della sua carriera. Questa la possibile scaletta in vista del concerto di Marostica e che dovrebbe differire solo in minima parte. Il concerto sarà diviso in tre tronconi: una prima parte “mista”, una centrale con l’esecuzione per intero dell’album e poi il gran finale:

Raggio di luna I ragazzi del Tortuga Giulio Cesare Piero e Cinzia Peppino Stella Non so dirti quando Lilly Compagni di scuola Ci vorrebbe un amico Notte prima degli esami Sotto il segno dei pesci Francesco Bomba o non bomba Chen il cinese Sara Il telegiornale Giulia L’uomo falco Dimmelo tu cos’è Dalla pelle al cuore Unica Cosa avevi in mente Che fantastica storia è la vita Amici mai Alta marea Benvenuti in paradiso In questo mondo di ladri Ricordati di me

Il successo di "Sotto il segno dei pesci"

Il tour dedicato a “Sotto il segno dei pesci” è iniziato a settembre 2018 con la data evento dell’Arena di Verona. Proprio in quei giorni c’è stata la ristampa nei negozi dell’album e successivamente l’annuncio di un lungo tour nei palasport da marzo a giugno 2019. Il grande successo ha permesso al cantautore di aggiungere una leg estiva accolta con entusiasmo dai suoi fan.