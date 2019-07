Battiti Live, Elisabetta Gregoraci "musica" la nostra estate

(@BassoFabrizio)



La Puglia accende le piazze con la musica. E ad accompagnarci in questo viaggio a tappe nell'estate 2019 voluto da Radio Norba, è Elisabetta Gregoraci. L'artista calabrese è il faro di Battiti Live, appuntamento clou dell'estate pugliese che il 21 luglio sarà a Gallipoli per poi chiudere trionfalmente il 28 a Bari. La ho intervistata per parlare solo di...musica.



Elisabetta la prima cosa che colpisce è come su quel palco riesci a fare sentire tutti importanti in ugual maniera.

E' un impegno che ho preso con me stessa. Cerco di parlare con tutti prima che salgano sul palco. C'è chi è abituato alla folla chi un po' meno. Purtroppo c'è poco tempo per parlare con gli artisti.

E Battiti Live ne ha eccome.

L'impatto del pubblico è molto forte.

Interrogazione musicale. Pronta?

Vai.

I tormentoni della sua vita?

Adoro la musica in generale, non potrei vivere senza! Ogni estate è contrassegnata dalla musica e io ho le mie, personalissime, colonne sonore scalfite nella mia memoria.

Le cinque canzoni che ami particolarmente.

A te di Jovanotti perché è la canzone mia e di Nathan; Noi due nel mondo e nell'anima dei Pooh perché era la canzone preferita dai miei genitori; La fine di Tiziano Ferro perché è una canzone ricca di significato; Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni perché è un brano sublime; Albachiara di Vasco Rossi, un capolavoro. Inoltre amo quasi tutto il repertorio di Laura Pausini, la donna dalla voce di velluto. Ho iniziato ad ascoltarla da adolescente e non ho mai smesso.

Il più bel concerto che ha visto e quello che vorresti vedere?

Ho visto il concerto di Lionel Richie ed è stato bellissimo ed emozionante. Mi sarebbe piaciuto vedere è quello di Michael Jackson.

La più bella canzone d’amore?

I'll Never Love Again di Lady Gaga.

Avessi l’opportunità di salire su un palco con chi vorresti duettare?

Se dovessi proprio sognare sceglierei Beyoncé. Che per altro ho conosciuto insieme a suo marito Jay-Z.

Da attrice vorrebbe fare il biopic di...

Whitney Houston, senza alcun dubbio.

A casa che ascolti?

Di tutto. Chiudo gli occhi e mi rilasso. Non ho un genere di riferimento. Tiziano Ferro lo adoro, ad esempio. Dall'altra parte c'è mio figlio che ascolta il rap.

Prossimi impegni?

Sono nel film di Mimmo Calopresti Aspromonte – La terra degli ultimi. Interpreto Maria la moglie di Sergio Rubini. Una donna forte e combattiva. Poi ci sono progetti televisivi ma ne parliamo prossimamente.

Chi vorresti cantasse al tuo compleanno?

Mi piacerebbe Tiziano Ferro!