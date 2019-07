Ozuna in concerto a Catania: info e scaletta

Per la prima volta in Sicilia arriva Ozuna, la star internazionale del reggaeton fa tappa a Catania il 13 luglio al Zouk Spazio Eventi (Area Concerti Lido Azzurro). Uno spettacolo atteso dai tantissimi fan di Juan Carlos Ozuna Rosado, in arte Ozuna, cantante e rapper di Portorico che al “Premio Lo Nuestro 2019”, ha vinto in ben nove categorie tra le quali “Artista Urban dell’anno”e “Tour dell’anno”. A Catania porta il suo “Aura Tour” che negli Stati Uniti e America Latina ha già registrato il tutto esaurito. Un successo esponenziale quello di Ozuna che dal 2014 ha iniziato a guadagnare popolarità in America Latina grazie al singolo “Si tu marido no te quiere”. Il concerto di Catania inizierà alle 21.30 ma l’apertura cancelli è prevista ben prima alle ore 16.30. Sono due le tipologie di biglietti disponibili. Un ticket per la prima fila costa 70 euro, mentre se si vuole assistere allo spettacolo in pista il prezzo è di 50 euro.

La possibile scaletta del concerto di Ozuna a Catania

Nelle ultime settimane Ozuna è impegnato nel suo tour europeo e Catania dovrebbe rispettare la scaletta degli ultimi spettacoli. Ecco le canzoni che l’artista dovrebbe eseguire per il pubblico siciliano:

Aura Única Síguelo bailando La modelo Te soñé de nuevo Devuélveme Vaina loca Se preparó Que va El farsante Te boté Escápate conmigo Solita Cama vacía Ibiza Ahora dice Criminal Baila baila baila Taki Taki (DJ Snake cover) Bebé Si tu marido no te quiere Amor Genuino Sobredosis

La carriera di Ozuna

Nella scaletta prevista a Catania non mancheranno quindi i grandi successi di Ozuna che nel 2017 ha pubblicato l’album di debutto “Odisea” il disco latin più acquistato in Italia nel 2018. “Odisea” è stato certificato 6 volte platino negli Stati Uniti e oro in Italia ed è stato in testa alla classifica degli album latini più venduti negli Stati Uniti per 39 settimane consecutive. L’album include i singoli certificati oro e platino in Italia: “Tu Foto”(Oro), “Se Preparo” (Oro), “Dile que tu me quieres” (Oro), “El Farsante” (Platino) e “Siguelo Bailando” (Platino). Il grande successo di Ozuna è stato confermato anche nel 2018 con l’album “Aura” che ha debuttato nella top 10 della classifica italiana. Nel secondo disco del cantante portoricano c’è spazio anche per una serie di importanti collaborazioni con artisti di fama internazionale come Cardi B, Akon, Romeo Santos, J Balvin e Wisin & Yandel. Sempre nel 2018 ha partecipato al tormentone “Taki taki” con il dj e produttore Dj Snake, Cardi B e Selena Gomez. Il brano ha raggiunto i vertici delle classifiche mondiali e conquistato il disco di platino in Italia. Su Youtube il video di “Taki Taki” ha superato il miliardo di visualizzazioni confermando Ozuna come uno degli artisti più seguiti sulla piattaforma dedicata ai video. Il terzo album di Ozuna è invece “Nibiru” ed è stato anticipato dai singoli “Baila Baila Baila” (Disco d’oro in Italia), “Calma Vacia”, “Vacia Si Mi” feat. Darell e "Muito Calor" con Anitta, star brasiliana. In queste ore è stato rilasciato anche il video diretto da Nuno Gomez e che omaggia le passioni del Brasile.