Stasera che sera, ce lo ricordano i Ridillo

Per l'estate 2019 i Ridillo propongono un nuovo singolo a dir poco spumeggiante, una cover di Stasera che Sera, un successo dei Matia Bazar del 1976, una vera e propria rilettura Disco! (sì, col punto esclamativo!) dove al gruppo si affianca la sublime voce ricca di soul di Marina Santelli. Stasera che sera parte nella sua chiave naturale, di pop leggero e lento per evolversi subito in un ritmo ricco e coinvolgente, già da tempo cavallo di battaglia della band nei live che apre il gran finale tutto dance, oltre a un testo e ad un refrain che tutti conoscono, ideale per essere cantato in coro.



La canzone d'amore sarà accompagnata da un videoclip realizzato dal Gruppo APE, giovanissimi videomaker del liceo artistico di Reggio Emilia che ne daranno una lettura freschissima e fuori dalle logiche della nostalgia o di glorificazione della band, semplicemente la loro visione creativa del mood e del testo della canzone nella massima libertà creativa. Stasera che Sera mette ancora in luce un album dei Ridillo intitolato Pronti, Funky, Via! che non ha ancora easaurito la sua carica di emozioni musicali e sarà disponibile dal 5 luglio in tutti i Digital Store e i maggiori siti di Streaming.