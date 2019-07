Patti Smith torna in Italia: date e biglietti

Altra tournée in Italia per la poetessa del rock che ha annunciato sei nuove date in programma ad autunno

6 date tutte italiane per la cantante Patti Smith che annuncia il suo ritorno nel nostro paese nei mesi autunnali. Con la sua “Words and Music” sarà protagonista, insieme a Tony Shanahan che l’accompagnerà alla chitarra e al pianoforte, in alcune delle più importanti piazze italiane per un tour che prenderà il via il 26 dicembre da Trieste e che si chiuderà a Pavia il 5 dicembre. Artista a tutto tondo, Patti Smith è reduce dalla grande performance dello scorso 9 giugno in occasione del Medimex di Taranto, dove la “sacerdotessa” del rock lanciò un segnale forte in sostegno delle battaglie per il clima. «La nostra generazione – disse Patti Smith in quella circostanza – ha combinato abbastanza danni. Dobbiamo sperare che i giovani prendano in mano la situazione».

“Words and Music”, date e biglietti

Ecco il calendario completo del “Words and Music” con tutti gli appuntamenti del prossimo autunno:

martedì 26 novembre – Trieste, Politeama Rossetti: biglietti in vendita dalle ore 10.00 di giovedì 4 luglio

venerdì 29 novembre – Varallo (VC), Collegiata di San Gaudenzio: biglietti in prevendita a breve

sabato 30 novembre – Carpi (MO), Teatro Comunale: biglietti in vendita dal 22 settembre

martedì 3 dicembre – Spoleto (PG), Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti: biglietti in vendita dal 2 luglio su circuito TicketOne

mercoledì 4 dicembre – Ravenna, Teatro Dante Alighieri: biglietti in prevendita a breve

giovedì 5 dicembre – Pavia, Teatro Fraschini: biglietti in prevendita a breve

Per il concerto in programma a Spoleto il 3 dicembre sono disponibili tre tipologie di biglietti. Un ticket platea e palchi di platea costa 51,75 euro. Per i palchi I e II ordine il prezzo è di 46 euro, infine per i Palchi III ordine il costo è di 40,25 euro. Non è escluso che il calendario di concerti di Patty Smith possa aggiornarsi nelle prossime settimane con ulteriori date nel nostro Paese. "Words and music" è uno spettacolo composto da letture ed esibizioni live di alcune pietre miliari nella carriera di Patti Smith come "Because the night" e "Ghost dance".



Patti Smith, poetessa e icona rock

Cantante, cantautrice e poetessa, Patricia Lee Smith, in arte Patti Smith, è nata il 30 dicembre 1946 a Chicago, Illinois. Nel 1950 si trasferisce con la famiglia a Philadelphia e, successivamente, nel New Jersey. Una ragazzina timida Patti, non sempre in buona salute, schiva e riservata. Comportamenti che mai avrebbero fatto pensare che quella donna si sarebbe trasformata in una delle rockstar più innovative di tutti i tempi. Negli anni 60, Patti si trasferisce a New York ed è lì che costruisce, giorno dopo giorno, il suo straordinario successo. Ben 11 album prodotti in studio, tre EP, due raccolte, 17 opere, questi i numeri di una straordinaria artista, donna di grandissimo carisma e icona rock in tutto il mondo. Tra le sue tante “medaglie”, anche una laurea magistrale ad honorem in “Lettere Classiche e Moderne” presso l’Università degli Studi di Parma.