Fabrizio Moro, riprende a novembre il Figli di Nessuno Tour

Dopo i 4 imperdibili appuntamenti nei palasport da Sud a Nord Italia, Fabrizio Moro tornerà a esibirsi live nei principali teatri italiani con Figli di Nessuno Tour. Un’occasione unica per vedere dal vivo uno dei cantautori più apprezzati del panorama musicale italiano, capace di emozionare il suo pubblico grazie alle sue parole sempre dirette e alla sincerità con cui ogni volta sale sul palco.



Dopo le 4 date nei palasport di ACIREALE (12 ottobre – Pal’Art Hotel), ROMA (18 e 19 ottobre – Palazzo Dello Sport) e MILANO (26 ottobre – Mediolanum Forum), a novembre inizierà il tour nei teatri italiani.



Queste le date ad ora confermate:



13 novembre – Tuscany Hall di FIRENZE

16 novembre – Teatro Dis_Play di BRESCIA

18 novembre – Europauditorium di BOLOGNA

20 novembre – Teatro Colosseo di TORINO

26 novembre – Teatro Ponchielli di CREMONA

29 novembre – Nuovo Teatro Carisport di CESENA

30 novembre – Teatro La Fenice di SENIGALLIA (AN)

2 dicembre – Teatro Massimo di PESCARA

4 dicembre – Teatro Augusteo di NAPOLI

5 dicembre – Teatro Team di BARI

6 dicembre – Teatro Verdi di BRINDISI

12 dicembre – Teatro Openjobmetis di VARESE

14 dicembre – Teatro Verdi di MONTECATINI (PT)

18 dicembre – Pala Congressi di LUGANO





I biglietti per i live, prodotti da Friends & Partners, saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di oggi, mercoledì 3 luglio, su www.ticketone.it e dalle ore 11.00 di mercoledì 10 luglio nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it). Le prevendite per le date di Bari e Brindisi saranno invece attive da domani, giovedì 4 luglio. Sul palco insieme a Fabrizio Moro ci sarà la sua storica band: Claudio Junior Bielli (Pianoforte, Tastiere e Programmazioni), Roberto Maccaroni (chitarra e cori), Davide Gobello (chitarra), Alessandro Inolti (batteria), Andrea Ra (basso e cori). È in radio e disponibile in streaming e digital download “FIGLI DI NESSUNO (AMIANTO)”, la nuova speciale versione del brano di FABRIZIO MORO contenuto nel suo ultimo album di inediti “Figli di nessuno”, registrata negli studi RCA con ANASTASIO (https://smi.lnk.to/Figli_di_Nessuno_Amianto)! È online anche il video ufficiale, diretto e prodotto da TRILATHERA, visibile al seguente link: https://youtu.be/_hmJ1ldCUNQ



Gli stili inconfondibili dei due artisti si uniscono in un brano che fa riflettere sulla capacità di riscatto in una società che non tratta tutti allo stesso modo. Due voci che raccontano senza ipocrisie dei figli di nessuno, quelli a cui nessuno ha fatto sconti nella vita, che non hanno modo di raccontare la propria storia. L’album “Figli di nessuno” (Sony Music Italy) è il decimo disco di inediti di FABRIZIO MORO (disponibile in digitale, in versione vinile, cd e vinile con card autografata esclusiva Amazon - https://SMI.lnk.to/FigliDiNessuno), e arriva a due anni di distanza da “Pace”. Undici tracce in cui Fabrizio Moro non abbandona il linguaggio schietto, diretto e senza filtri che lo contraddistingue, unito all’idea di riscatto e autodeterminazione. L’inconfondibile timbro di Fabrizio ancora una volta torna a far emozionare e riflettere, grazie alla capacità di parlare alle persone colpendo non solo il cuore, ma anche la mente. Musicalmente, si spazia dal rock di “Quasi” alla dolcezza dell’arrangiamento di “Come te”.



Questa la tracklist di “FIGLI DI NESSUNO”: “Figli di nessuno”, “Filo d’erba”, “Quasi”, “Ho bisogno di credere”, “Arresto cardiaco”, “Come te”, “Non mi sta bene niente”, “Me’ nnamoravo de te”, “Per me”, “#A”, “Quando ti stringo forte”.