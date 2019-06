Salmo in concerto a Bologna: info e scaletta

In attesa dell’uscita dell’album della sua crew, Salmo è pronto per inaugurare il suo tour estivo con la data al Bologna Sonic Park. Il “Playlist Summer Tour” parte da Bologna e andrà in scena venerdì 28 giugno ed è stato anticipato dalla tappa dell’8 giugno al Core Festival di Treviso. Un tour attesissimo anche per lo straordinario successo di “Playlist”, album pubblicato il 9 novembre 2018 per la Sony Music e che ha conquistato il triplo disco di Platino per aver superato le 150 mila unità di vendita. Dall’album sono stati estratti tra gli altri anche i singoli “90MIN”, triplo Platino, e “Il cielo nella stanza feat. Nstasia”, anch’esso tre volte Platino. “Playlist” si è inoltre portato a casa il maggior numero di stream in 24 ore su Spotify, a cui ha fatto seguito anche un record settimanale, collocandosi con ben 8 brani nella classifica globale della piattaforma di streaming.

Questo l’elenco completo delle date del “Playlist Summer Tour” annunciati fino a questo momento:

Venerdì 28 giugno 2019 – Bologna – Bologna Sonic Park – Arena Parco Nord

Venerdì 5 luglio 2019 – Legnano (MI) – Rugby Sound – Isola del Castello

Sabato 6 luglio 2019 – Barolo (CN) – Collisioni Festival – Piazza Colbert

Martedì 9 luglio 2019 – Brescia– Brescia Summer Music – Piazza della Loggia

Venerdì 12 luglio 2019 – Roma – Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

Domenica 14 luglio 2019 – Molfetta (BA) – Banchina S.Domenico

Venerdì 19 luglio 2019 – Lucca – Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

Sabato 20 luglio 2019 – Genova - Goa Boa Festival – Arena del Mare

Venerdì 26 luglio 2019 – Napoli – Noisy Naples Fest – Arena Flegrea

Domenica 28 luglio 2019 – Cattolica (RN) – Arena della Regina

Sabato 3 agosto 2019 – Soverato (CZ) – Summer Arena

Martedì 6 agosto 2019 – Pescara – Zoo Music Fest – Porto Turistico

Venerdì 9 agosto 2019 – Santa Cesarea Terme (LE) – Arena Pyrex

Lunedì 12 agosto 2019 – Lignano Sabbiadoro (UD) – Beach Arena

Sabato 17 agosto 2019 – Arbatax (NU) – Red Valley Festival

Venerdì 30 agosto 2019 – Prato – Settembre Prato è spettacolo – Piazza Duomo

Venerdì 6 settembre 2019 – Catania – Estate Catanese - Villa Bellini

Domenica 08 settembre 2019 – Palermo – Velodromo

La scaletta per il concerto di Bologna

Nella prima parte del tour, questa è stata la scaletta che Salmo ha organizzato per le date in programma. Probabilmente l’artista rispetterà lo stesso programma, a meno di particolari sorprese dell’ultima ora:

90min Mic taser Stai zitto Ricchi e morti Giuda Io sono qui Perdonami L’alba Cabriolet Tiè PXM Russell Crowe S.A.L.M.O. Papparapà Ora che fai? Disobey Lunedì Medley (Ho paura di uscire, K-Hole, Esagero, Venice Beach, La prima volta, Killer game, Estate dimmerda, Mob) Dispovery channel Sparare alla luna 1984 Il cielo nella stanza

La tracklist di "Machete Mixtape Vol. 4"

Il 5 luglio uscirà il quarto volume dei suoi ormai attesissimi “Machete Mixtape”, con i quali il rapper sardo e la sua crew dividono la scena con vari artisti “amici”. Saranno diciotto i brani e oltre Salmo (c’è una nuova versione della hit “Ho paura di uscire”), si potrà trovare materiale di altri big dell’hip hop italico come Ghali, Gemitaiz e Fabri Fibra. Questa la tracklist: