John Legend in concerto a Taormina per Sicily4Ever 2020

John Legend sarà il protagonista assoluto della serata evento Taormina4Ever il prossimo 25 luglio. Dopo l’annullamento di Florence4Ever, il cantante americano ha scelto quindi la suggestiva location del Teatro Antico di Taormina per tenere la sua unica esibizione italiana nel 2019. «La musica e l’autenticità di John Legend possiedono qualità senza tempo – ha dichiarato Marco Bosco, Amministratore Delegato di Dream Loud e Direttore Creativo per gli spettacoli di 4Ever – Non riesco a immaginare un artista migliore per poter catturare passato, presente e futuro in un magico 4Ever Show di Taormina». Il concerto dell’artista statunitense rappresenta difatti una pregiata anticipazione dell’evento Sicily4Ever che si terrà in terra sicula il prossimo 4 luglio 2020, in concomitanza con l’Indipendence Day, e che celebra i legami storici tra Sicilia e Stati Uniti. D’altronde proprio lo stesso John Legend ha dichiarato che dal suo punto di vista i siciliani rappresentano il più grande gruppo di italiani emigrati in America. Hanno aiutato letteralmente a costruire l’infrastruttura degli Stati Uniti mattone dopo mattone. Il cantante americano, autore negli ultimi anni di numerose hit, sarà accompagnato nella sua performance dalla “The Indipendence Orchestra”, composta da oltre cento musicisti tra i migliori complessi sinfonici d’Italia.

John Legend in concerto, tutte le informazioni sui biglietti

Un evento storico quello che vedrà John Legend esibirsi a Taormina il prossimo 25 luglio: si tratta infatti del primo concerto in terra sicula per il grande artista statunitense. I biglietti sono già disponibili su circuito VivaTicket. Questi i prezzi nel dettaglio:

Cavea Non Numerata: 53,00 euro

Cavea Numerata: 74,20 euro

Tribuna Numerata: 106,00 euro

Platea B (posti disponibili 45): 127,20 euro

Platea A (posti disponibili 84): 148,40 euro

Platea Gold (posti disponibili 23): 190,80 euro

I prezzi sono comprensivi di prevendita e commissioni di servizio. L’inizio del concerto è previsto per le ore 21:00.

La carriera di John Legend

Nato a Springfield nel 1978, John Legend ha alle spalle una carriera importante, costellata di tanti successi e numerosi riconoscimenti. Tra i suoi brani più conosciuti e apprezzati ci sono Used to Love U e Ordinary People, singoli tratti dal suo primo album. Grande riscontro hanno avuto anche i brani “All of me” (2013), “Love me know”, “Glory” (2015), “A good night” (2018), “Made to love” (2013) e “Stay with you” (2004). Il tema centrale della sua discografia è l’amore, ma sono memorabili anche le tante le collaborazioni in carriera. Tra questi c’è il duetto con Tiziano Ferro nel brano “Karma”, contenuto nell’album dell’artista di Latina “L’amore è una cosa semplice”. Nel 2012 inoltre ha partecipato con il brano “Who did that to you” alla colonna sonora del film “Django Unchained”, oltre a partecipare come giudice in un noto talent show. Tantissimi i riconoscimenti ottenuti in carriera: ai Golden Globe 2015, Legend venne premiato, insieme a Common, per la colonna sonora del film “Selma – La strada per la libertà” nella categoria miglior colonna sonora originale. Nella sua ricca bacheca figurano anche un Tony Award e ben dieci Grammy Awards. Vincendo il Premio Emmy nel settembre 2018, John Legend è divenuto il secondo più giovane artista a riuscire a completare un EGOT, ovvero ad aggiudicarsi i quattro principali premi annuali statunitensi dedicati all’intrattenimento.