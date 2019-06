Gué Pequeno in concerto a Firenze: info e scaletta

Tutto pronto per l’appuntamento di Firenze del Summer Tour di Gué Pequeno che, reduce dai suoi successi televisivi, ha deciso di travolgere l’estate con una serie di date imperdibili: ecco la possibile scaletta e tutto quello che dovete sapere sul concerto

Gué Pequeno a Firenze: info concerto

Il 21 giugno 2019 Gué Pequeno salirà sul palco del Campi Beer Festival di Campi Bisenzio, a Firenze. La location si trova in Parco di Villa Montalvo, Via di Limite, civico 144. Il Festival, giunto alla sua settima edizione, porterà sul palco non solo il rapper, ma anche artisti del calibro di Bobo Rondelli e Modena City Ramblers. L’ingresso al concerto di Gué Pequeno sarà libero per tutti. Di seguito, la possibile scaletta dell’evento, tenendo presente che l’elenco delle canzoni è basato sulle tappe precedenti del tour, e dunque potrebbe essere soggetto a cambi o variazioni:

Sinatra intro Giù il soffitto Squalo / Tuta di felpa / Business Trinità Le bimbe piangono / Ragazzo d’oro Trap Phone Oro Giallo Modalità aereo Dalì Scooteroni Oro Bling Bling Guersace 6 A.M. Fuori orario Ultimi giorni Bastardi senza gloria Pezzi Tanta roba Claro Gucci Ski Mask Eravamo re / Rose nere Spunte blu Brivido 2% Ruggine e ossa Doppio whisky Soldi Borsello Lamborghini remix

Come si può vedere, nella scaletta verranno interpretati alcuni dei brani più famosi estratti dalla sua ultima fatica discografica, “Sinatra”, rilasciata il 14 settembre 2018 per la Island Records e Universal. L’album, disco di Platino, ha ricevuto la sua grande popolarità grazie a singoli come “Trap Phone”, “Bling Bling” e 2%”.

Gué Pequeno: tutte le date del tour estivo 2019

L’estate 2019 di Gué sarà “gelida”, ma comunque ricca di impegni. Il suo tour farà tappa in tutta Italia da giugno a settembre. Per acquistare i biglietti di ogni evento ci si può rivolgere a Thaurus, il sito ufficiale degli organizzatori. Il rapper milanese porterà inoltre la sua musica anche fuori dai confini italiani con una capatina a Ibiza, Formentera, e Pag (Croazia).Di seguito, l’elenco completo dei concerti previsti per la stagione estiva: