Se è vero che gli anni passano per tutti, è altrettanto vero che il rock no, quello non invecchia. Lo sa bene l’ex cantante degli Oasis Liam Gallagher, che, in un’intervista concessa alla rivista inglese Q Magazine, ha raccontato di sentirsi ancora una rockstar, nonostante l’artrite contro cui combatte da qualche tempo.

«I dolori sono forti, ma posso convincermi anche che sono un po’ rock ’n’roll. Insomma, una rockstar» ha ammesso il musicista 46enne, sottolineando che i punti più colpiti sono le articolazioni e ai polpacci.

Per questo, su consiglio dei medici, ha limitato gli allenamenti di jogging e optato per l’agopuntura: l’unica che gli allevia un po’ il dolore e gli permette di proseguire la sua carriera come cantante.

Liam Gallagher: gli impegni dei prossimi mesi

Gallagher, infatti, in questo periodo è impegnato su ben due fronti. Da un lato, sta ultimando le registrazioni del suo secondo album solista, ideale prosecuzione del precedente «As You Were» datato 2017.

Dall’altro, è il protagonista del documentario «As it was» (nelle sale del Regno Unito a partire da venerdì sette giugno), che racconta la sua vita dopo lo scioglimento degli Oasis.

Liam Gallagher: il rapporto con il fratello Noel

Da quando, insomma, ha chiuso definitivamente i rapporti con il fratello Noel, a cui, anche durante l’intervista, riserva più di una frecciatina.

«La sua nuova musica ricorda il sound di Eurovision» ha dichiarato senza mezzi termini il cantante, mostrando la chiara intenzione di non voler migliorare i rapporti attuali.

«Il rock sarebbe morto senza di noi» ha poi continuato. «Oggi tutti gli artisti sono così gentili tra loro. Meno male che ci siamo noi che ogni tanto agitiamo le acque».

Liam Gallagher: il riavvicinamento alla figlia Molly

Qualche parola buona, però, Gallagher è anche riuscito a dirla: nei confronti della figlia Molly, 21 anni, incontrata per la prima volta soltanto un anno fa grazie alla mediazione dell’attuale fidanzata.

«Avrei dovuto farlo tanti anni fa, ma è stato comunque fantastico» ha raccontato. «Gli altri miei figli la adorano e Debbie la ama».