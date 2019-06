I giudici di X Factor 2019 sono stati finalmente annunciati: ecco chi sono

La macchina di X Factor riparte da una giuria quasi completamente rivoluzionata: il tavolo dell’edizione 2019 del talent di Sky prodotto da Fremantle ritrova la sua amatissima punta di diamante Mara Maionchi e accoglie tre nuovi giudici: la cantautrice Malika Ayane, il cantante, autore e frontman dei Subsonica Samuel e la rapstar Sfera Ebbasta. Confermatissimo Alessandro Cattelan - per il nono anno consecutivo alla guida del programma - che, da questa stagione, entra a far parte della squadra degli autori come creative producer dello show.



È lungo e costellato di successi il percorso nell’industria discografica di Mara Maionchi, che ha lavorato con alcuni dei più importanti artisti della musica italiana, da Lucio Battisti a Fabrizio De André, da Gianna Nannini a Tiziano Ferro. È tra i volti più amati della tv e della radio. A X Factor 2017 guida fino alla vittoria Lorenzo Licitra, replica l'anno successivo con Anastasio; oggi, alla vigilia della sua sesta partecipazione al talent show, Mara dichiara: «Lo so, avevo detto che ero stanca. E quando l’ho detto lo pensavo, ma questo programma mi crea tempesta emotiva tanto quanto gioia e voglia di fare. Alla mia età il lavoro non solamente nobilita ma motiva e... rinfresca. E chi non la vuole rinfrescatina a 78 anni?»



Malika Ayane è tra le cantautrici più raffinate, eclettiche e apprezzate del panorama italiano, dotata di una voce dalle sfumature uniche che ha conquistato sin da subito critica e pubblico. In dieci anni, la sua carriera si sviluppa tra musica, cinema, teatro e radio, alla costante ricerca di modi sempre nuovi di esprimersi. «Qualche anno fa, quando ho sentito forte l’esigenza di cercare nuovi stimoli per progredire nel mio lavoro - racconta Malika Ayane - ho voluto cimentarmi in un’esperienza alternativa che mi ha insegnato tantissimo: la scrittura e la conduzione di un programma radiofonico. Oggi mi trovo nuovamente in un importante momento di bilancio personale e scelgo con grande entusiasmo di mettermi ancora di più alla prova in questa avventura televisiva per me completamente nuova. L’idea di poter lavorare e dare qualcosa a chi sta costruendo il proprio futuro mi emoziona profondamente».



Samuel è un cantante, autore e compositore molto attivo: ha realizzato otto album originali con i Subsonica e sei con i Motel Connection, con cui ha lavorato anche a due colonne sonore. A questo si unisce la sua attività da solista, che comprende i ruoli di dj e produttore di musica techno. «A X Factor mi piacerebbe accendere i riflettori sulla musica che amo, fatta non solo di belle voci, ma anche di suoni di ricerca e di contenuti da raccontare, dedicando un’attenzione particolare agli autori e non solo ai cantanti – dice Samuel - È una sfida, una scommessa, dalla quale sento che potrò ricevere anche nuovi stimoli ed energie creative»



Rapstar della nuova scena italiana e internazionale, Sfera Ebbasta è il personaggio musicale del momento, il primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify. Il suo “Rockstar” è l’album più venduto in Italia nel 2018 con 200.000 copie. Sfera Ebbasta afferma: «X Factor sarà il microfono attraverso il quale vorrei raccontare chi sono veramente, non quello che gli altri dicono di me. Sarà il microfono che farà conoscere la trap, un genere di cui spesso si parla dicendo cose senza senso, quando il senso è solo uno: è la musica che racconta questi tempi, anche le vite di chi la critica. Di chi la sente e non la ascolta. Ecco, io come giudice, davanti ai ragazzi, anche più giovani di me, non voglio fare questo errore: voglio ascoltarli, non sentirli. E voglio dimostrare loro che se lavori e ci credi, ce la puoi fare».



«Un benvenuto a Malika, Samuel e Sfera e un ben ritrovata a Mara, la nostra indiscussa playmaker»: Nils Hartmann, Direttore Produzioni Originali Sky Italia, saluta così i 4 giudici della nuova edizione. «È la prima volta, nella storia di X Factor, che il tavolo sperimenta un cambiamento così radicale, ma le sfide e il rinnovamento sono esattamente ciò che ci ha portati fin qui, con uno show solido e sempre capace di sorprendere. Abbiamo voluto al tavolo della giuria voci, storie e idee eterogenee - continua Hartmann - perché la diversità è per noi sempre un valore aggiunto. Con questi giudici, con il nostro Alessandro Cattelan e con i tanti talenti che arriveranno su quel palco, siamo pronti a riaccendere la musica di X Factor».



Gabriele Immirzi, Chief Operating Officer Fremantle, dice: «Siamo orgogliosi di annunciare questa giuria perché dà voce a personalità, generi e culture musicali molto diverse tra loro. E perché crediamo che la pluralità e la qualità siano la chiave di un grande spettacolo come X Factor Italia. Mettendo al centro la musica e attraverso la musica stessa, cerchiamo di raccontare lo spirito del tempo. Grazie alla partnership tra Sky e Fremantle, Mara, Malika, Samuel e Sfera saranno supportati nel loro lavoro da un team creativo, artistico e produttivo che non ha paragoni in Italia. E saranno chiamati a giudicare e sostenere un cast di talenti che quest’anno si preannuncia davvero straordinario».



Confermato alla direzione creativa di X Factor, anche quest’anno, Simone Ferrari, lo showmaker già artefice delle spettacolari mise-en-scène viste sul palco dell'X Factor Arena nella scorsa edizione.



Nel frattempo la caccia ai migliori talenti ha visto concludersi la prima fase di selezione, quella dei casting, che si è svolta negli scorsi giorni tra Roma e Milano registrando la presenza di circa 40.000 aspiranti concorrenti. Il percorso di X Factor 2019 è appena cominciato: come sempre nello show di Sky prodotto da Fremantle - che, insieme a Syco Entertainment, hanno recentemente firmato un nuovo accordo di esclusiva rinnovando X Factor per quattro nuove stagioni, a partire proprio da quella al via a settembre 2019 - solo i talenti migliori, i più originali e con una forte personalità, riusciranno a imporsi sotto la grande X, sul palco di X Factor 2019.



