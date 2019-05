Vasco Rossi: arriva "T'immagini" in versione remix

In attesa di sentirlo dal vivo a San Siro (la prima delle sei date è prevista per sabato primo giugno, sold out come le cinque successive), Vasco Rossi ritorna in radio, con il remix di uno dei suoi brani più conosciuti e attuali: «T’immagini», contenuto nell’album «Cosa succede in città» del 1985.

T’immagini: il team che ha realizzato il remix

Realizzato per The Saifam Group, il remix è curato da un team di amici emiliani e modenesi dello stesso rocker. Capitanati da Luca Zanarini, non a caso disc jockey d’apertura dei concerti del Komandante.

Accanto a lui, Fabrizio Zanni e Roberto Giusti, che hanno pensato di creare una versione estiva «da discoteca» del classico «rossiano», così da farlo conoscere anche alle nuove generazioni di giovani e giovanissimi.

T’immagini: la promozione del remix

La canzone è disponibile su iTunes, Spotify e tutte le altre piattaforme di digital download/ streaming a partire da venerdì 31 maggio. Oltre che in una versione in edizione limitata in vinile colorato.

Successivamente verrà presentata al Picchio Rosso, lo storico locale di Formigone, in provincia di Modena, dove Rossi tenne i suoi primi live.

T’immagini: il testo

T’immagini

La faccia che farebbero

Se da domani davvero

Davvero tutti quanti smettessimo

T'immagini

Quante famiglie sul lastrico

Altro che crisi del dollaro

Questa sì che sarebbe la crisi del secolo

T'immagini

Se fosse sempre domenica

Tu fossi sempre libera

E se tua madre fosse meno nevrotica

A meno che

Non siate già tutti d'accordo con me

Che c'è qualcosa che

Qualcosa che non va

Non so, però, mah

Secondo me

Qui c'è qualcuno che ha sbagliato mestiere

Non voglio mica dire che sia in mala fede per carità.

Pero', pero' qui qualche cosa non va

Fantasie, fantasie che volano libere

Fantasie che a volte fan ridere

Fantasie che credono alle favole

T'immagini

La fregatura che han preso

Quelli che son partiti

Tutti di corsa, tutti quanti per il Messico

T'immagini

Se fosse sempre domenica

Tu fossi sempre libera

E se tua madre fosse meno nevrotica

Fantasie, fantasie che volano libere

Fantasie che a volte fan ridere

Fantasie che credono alle favole

Favole, favole, favole, favole,

Favole