René debutta con Mia Madre è una Milf

Mia madre è una milf è il singolo di esordio di Renè, la spumeggiante e poliedrica artista che, sicuramente, farà parlare molto di sé durante l’estate con questa simpatica canzone che darà ritmo alle giornate portando una ventata di allegria pur toccando un tema molto attuale.



Al giorno d’oggi le nostre mamme sono, non solo molto affascinanti ma non dimostrano nemmeno la loro età tanto da poter essere delle rivali in amore per le loro figlie” dichiara Renè aggiungendo “vivo sulla mia pelle questa situazione quotidianamente avendo una mamma bellissima e non nascondo che mi è capitato di vedere qualche ragazzo più interessato a lei che a me. Questa cosa mi diverte tantissimo.



Mia madre è una Milf (BLF Records per The Black Fox Entertainment Ltd), scritto da Raffaele Viscuso, è stato arrangiato e mixato da Marco Sissa. Il video della canzone, diretto da Lorenzo Poniciappi e Antonio Zitiello è disponibile su YouTube. Tra i protagonisti della storia, Renè e, naturalmente, la sua bellissima mamma. Renè Conti Visantainer, romana, nata nel 1993, è figlia di Nadia Visantainer nota soubrette degli anni d’oro della televisione commerciale (era una delle ragazze CIN CIN di Colpo Grosso). La giovane artista è una ragazza completa: laureanda in psicologia, parla correttamente inglese e spagnolo, suona la chitarra, studia recitazione e cinematografia, balla il reggaeton ed è già più volte salita sul palcoscenico. Grazie alle sue doti, Renè si è esibita cantando nello spettacolo “Il paradiso può aspettare” al Teatro Brancaccio di Roma, al Teatro Manzoni di Milano e al Teatro della Corte di Genova. È stata la testimonial di una importante azienda italiana alla fiera internazionale di Norimberga nel 2016 e, nel 2017, ha interpretato il ruolo di diavolo in una commedia teatrale al Teatro Testaccio di Roma. Ha inoltre partecipato, nel ruolo di Wendy, nel musical “Peter Pan – l’eterna giovinezza”, spettacolo che è stato portato in tour in tutta Italia.