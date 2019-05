Sarà il 16 maggio alle ore 21 il terzo appuntamento della serie musicale Apple Music Live: Piazza Liberty, e questa volta vuole essere un’anticipazione e un omaggio a Piano City Milano, il festival di pianoforte che dal 2012 anima la città, i suoi giardini e le sue piazze. Come una lettera sonora, Piano City Milano, anche nell’edizione 2019, metterà nero su bianco tutto l’amore della città di Milano per il pianoforte. La prima pagina di questa dichiarazione in musica sarà affidata a dieci eccezionali pianisti coinvolti nella manifestazione: Dardust, Francesco Grillo, Roberta Di Mario, Davide Boosta Dileo, Remo Anzovino, Andrea Rebaudengo, Ginevra Costantini Negri, Alfonso Alberti, Ricciarda Belgiojoso ed Enrico Intra.



Saranno loro, infatti, i protagonisti dell’anteprima di Piano City Milano, che coincide con il terzo appuntamento di Apple Music Live: Piazza Liberty, la nuova serie di eventi gratuiti che, da aprile, anima con la musica dei suoi live Piazza Liberty a Milano. Il 16 maggio, gli 88 tasti del piano assumeranno molteplici forme, dalla classica all’elettronica, tutte dedicate agli appassionati che vogliono avere un assaggio di cosa li aspetta nella rassegna del fine settimana. Rispondendo all’invito di Piano City Milano di riscoprire la città attraverso la musica del pianoforte, gli appassionati potranno ascoltare le note dei 10 pianisti in programma riscoprendo questa piccola piazza raccolta, nel centro di Milano, rivitalizzata dall'anfiteatro in beola grigia dello store Apple Piazza Liberty, che ospita eventi speciali in collaborazione con il Comune di Milano e il suo Assessorato alla Cultura.



Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini, Piano City Milano - "Dal centro di Milano, in Piazza Liberty, l'ottava edizione di Piano City Milano muove i primi passi insieme a Apple Music. Le note di alcuni dei grandi artisti del festival offriranno un'anteprima di quello che sarà un'infinita compilation di incontri musicali in ogni angolo della città, da Gratosoglio a Greco, da Lambrate a Quarto Oggiaro. Milano non smette di suonare e Piano City ne è la colonna sonora."



Gli artisti della serata

Ginevra Costantini Negri

Francesco Grillo

Remo Anzovino

Alfonso Alberti e Ricciarda Belgiojoso

Dardust

Andrea Rebaudengo

Roberta Di Mario

Davide Boosta Dileo

Alfonso Alberti e Enrico Intra



Davide Boosta Dileo - “In occasione dell’anteprima di Piano City Milano all’Apple Piazza Liberty eseguirò Pajaro triste di Federico Mompou. È un autore che amo. Per la profondità che mette in ogni nota. E in ogni silenzio tra le note. Un artista che non aveva nessuna fretta. Perché non si può amare di corsa.”



Ginevra Costantini Negri - “Piano City Milano allo store Apple Piazza Liberty: ancora una volta una manifestazione al passo con i tempi, che non solo parla ai giovani, ma li rende protagonisti insieme ai grandi interpreti. Un modo molto moderno ed efficace di diffondere la musica classica.”



Dardust - “Nell'era dei beat, della trap e del nuovo pop dove ho trovato una nuova identità come producer, sono felice di tornare nella dimensione da solista con i miei brani raccontati al pianoforte. Sono pronto a portare avanti questa sfida e a presentarvi la differente incarnazione artistica del mio progetto in piano solo durante l'anteprima di Piano City Milano all'Apple Music Live: Piazza Liberty, spogliando il suono dall'elettronica e mostrando l'essenza della composizione.”



Enrico Intra - “Elaborare una frase, un suono che mi arriva dal passato mi proietta altrove fuori dalle “gabbie” limitate e dai muri che separano. All’Apple Piazza Liberty un’anteprima di quella che sarà l’esibizione a Piano City Milano.”



Sarà possibile accedere all’evento a partire dalle ore 20:00, fino a esaurimento posti.

Apple Music Live: Piazza Liberty è la serie di performance live gratuite ospitate nel moderno anfiteatro della piazza, che si trasforma nella cornice ideale per ascoltare gli artisti dal vivo, mettendoli a contatto con il pubblico nella dimensione raccolta offerta da Piazza Liberty. Tutte le performance sono rese disponibili nelle settimane successive su Apple Music.