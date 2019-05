Enrique Iglesias: annunciato nuovo concerto in Italia

Enrique Iglesias ha annunciato una nuova data in Italia. L’artista si esibirà su uno dei più importanti palchi del nostro paese per uno show che si preannuncia imperdibile .

Il re del pop latino ha annunciato un nuovo concerto in Italia. Domenica 5 maggio Enrique Iglesias porterà il suo tour “All The Hits Live” sul palco del Palazzetto dello Sport di Roma, tuttavia questo non sarà l’unico modo per vederlo dal vivo. Infatti i fan dell’artista avranno un’altra occasione per cantare e ballare su alcuni dei brani più famosi degli ultimi anni a livello internazionale.

Poche ore fa il cantante ha svelato la nuova data che lo vedrà protagonista nel Bel paese, l’appuntamento è per il 2 novembre 2019 al Forum di Assago di Milano, tempo nazionale della musica. I biglietti del concerto sono già acquistabili online; grandissimo l’entusiasmo da parte del pubblico che ha subito commentato positivamente la notizia sui social.

La carriera di Enrique Iglesias

Nel corso della sua carriera l'artista si è imposto come uno dei principali fenomeni latini degli ultimi decenni, insieme a Ricky Martin (qui tutte le foto più sexy del cantante). Figlio del grande Julio, Enrique è riuscito ad affrancarsi dall'ombra di suo padre per avviare una carriera che l’ha portato sull’Olimpo della musica.

Il percorso del cantante, classe 1975, inizia alla metà degli anni ’90 quando lancia il disco omonimo che ottiene immediatamente un responso straordinario vendendo oltre un milione di copie soltanto negli Stati Uniti d’America. Negli anni successivi l’artista mette a segno un successo dietro dietro l’altro ottenendo importanti riconoscimenti e dominando le classifiche di tutto il mondo grazie a dischi e singoli che sono poi entrati nella storia.

La grande affermazione arriva nel 2001 con il suo secondo album in lingua inglese dal titolo “Escape”. Il disco diventa un fenomeno planetario vendendo complessivamente oltre dieci milioni di copie, parallelamente anche i brani estratti riscuotono grandi consensi, uno su tutti “Hero” che vende più di un milione di copie in America e nel Regno Unito.

Nonostante siano passati quasi venticinque anni dal suo debutto, Enrique è inarrestabile e negli ultimi anni ha lanciato singoli che sono diventati tormentoni in tutto il mondo mostrando ancora una volta, come se ce ne fosse ulteriore bisogno, il suo straordinario talento. Un esempio su tutti è sicuramente “Bailando” che è stato il decimo singolo più venduto del 2014 con oltre otto milioni di copie che gli hanno fatto guadagnare decine di certificazioni, tra le quali nove dischi di platino in Italia, dieci dischi di platino in Spagna, cinque dischi di diamante in Messico, tre dischi di platino in Canada e quattro dischi di platino negli Stati Uniti d’America.