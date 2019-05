Rita Ora in concerto a Milano: info e scaletta

Appuntamento il 30 aprile 2019 al Fabrique di Milano con Rita Ora, che in questo periodo sta attraversando l’Europa in occasione del tour legato a “Phoenix”, la sua più recente fatica discografica. Ecco tutto quello che dovete sapere su come arrivare, sui biglietti e, soprattutto, sulla possibile scaletta del concerto.

Rita Ora al Fabrique: info biglietti e concerto

I biglietti del concerto di Milano al Fabrique di Rita Ora non sono più disponibili al preacquisto online sui circuiti TicketOne e Ticketmaster. Grande sold out, dunque, per l’artista dietro a brani come “Let You Love Me” e “Anywhere”, che si esibirà in Italia nell’unico appuntamento del capoluogo lombardo. Le porte del Fabrique si apriranno alle ore 19, mentre il concerto avrà inizio ufficialmente alle ore 20:30.

Fabrique di Milano: come arrivare

Il Fabrique di Milano è una nota destinazione per gli appassionati della musica italiana e internazionale. Il locale si trova in via Fantoli 9. Chi volesse arrivare in automobile, può prendere l’uscita “Mecenate” o “Camm” dalla tangenziale Est e trovare parcheggio in una delle molte aree gratuite presenti nel circondario. Chi arriva da Milano Centrale può prendere la Linea 60 da Piazza Duca D’Aosta per 11 fermate e scendere in via Cadore. Da qui, si può prendere la linea 27 per 13 fermate e scendere in via Fantoli, dove si trova la destinazione.

Rita Ora in concerto a Milano: la scaletta del concerto 2019

Rita Ora prosegue nel suo tour promozionale per il disco “Phoenix”: dopo il concerto del 30 aprile a Milano, la attendono ancora 20 appuntamenti in giro per l’Europa, dal Bataclan di Parigi fino al Lollapalooza 2019 a Berlino, presso l’Olympiastadium. Nella scaletta del concerto ci aspettiamo di ascoltare alcuni dei grandi successi della star e, naturalmente, i singoli più amati tratti dall’ultimo disco pubblicato, “Phoenix”. La scaletta ufficiale dell’evento al Fabrique non è ancora stata divulgata e potrebbe essere soggetta a variazioni rispetto a quella degli altri concerti. Ecco la scaletta provvisoria dell’evento, la quale prende spunto dall’ultimo concerto di Rita Ora a Monaco, il 27 aprile:

For You (Liam Payne e Rita Ora cover) Your Song Doing It (Charli XCX cover) Let You Love Me Summer Love New Look Girls Only Want You Hell of a Life Soul Survivor Carry On I Will Never Let You Down R.I.P. Keep Talking Black Widow (Iggy Azalea cover) Hot Right Now (DJ Fresh cover) Coming Home (Sigma cover) Lonely Together (Avicii cover) Anywhere

“Phoenix” è il secondo album di inediti di Rita Ora, pubblicato il 23 novembre 2018 per la Atlantic Records UK. Ne sono stati estratti cinque singoli: “Your Song”, “Anywhere”, Girls” (con Cardi B, Bebe Rexha e Charli XCX), “Let You Love Me” e “Only Want You”.