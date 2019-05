Bruce Springsteen, il nuovo singolo è “Hello Sunshine”: il testo

Si intitola “Hello Sunshine” il nuovo singolo di Bruce Springsteen, che anticipa la pubblicazione dell’album “Western Stars” prevista per il prossimo 14 giugno. Il brano, uscito il 26 aprile scorso, segna un nuovo capitolo nella carriera artistica e musicale del celebre cantante, che ritorna sulle scene discografiche internazionale dopo ben cinque anni dall’ultimo lavoro di inediti.

Significato e testo di “Hello Sunshine”

“Hello Sunshine” è una canzone in cui il Boss mette in note il suo lato più malinconico, nonostante il titolo che richiama un raggio di sole. La vena malinconica emerge già dal primo verso del singolo, che inizia con una riflessione sul dolore di un cuore spezzato e sul piacere che si prova nell’osservare la pioggia. Nel testo della canzone si alternano anche immagini di viaggi, città desolate, strade vuote, dove i chilometri da percorrere sono anche chilometri di distanza. “Hello Sunshine” richiama sicuramente un mood che i fan di Bruce Springsteen hanno avuto modo di apprezzare già in altri brani e in cui molti di loro trovano conforto. Questo è il testo della canzone:

Had enough of heartbreak and pain

I had a little sweet spot for the rain

For the rain and skies of grey

Hello sunshine, won’t you stay?

You know I always liked my walking shoes

But you can get a little too fond of the blues

You walk too far, you walk away

Hello sunshine, won’t you stay?

You know I always loved a lonely town

Those empty streets, no one around

You fall in love with lonely, you end up that way

Hello sunshine, won’t you stay?

You know I always liked that empty road

No place to be and miles to go

But miles to go is miles away

Hello sunshine, won’t you stay?

And miles to go is miles away

Hello sunshine, won’t you stay?

Hello sunshine, won’t you stay?

Hello sunshine

Il nuovo album “Western Stars”

“Hello Sunshine” è una delle tracce che comporrà il nuovo album di Bruce Springsteen, “Western Stars”, in uscita il prossimo 14 giugno, ma in pre-order già dal 26 aprile sulle principali piattaforme digitali. Il lavoro discografico arriva a cinque anni di distanza dall’ultimo disco di inediti, “High Hopes”, pubblicato nel gennaio 2014. Si tratta del diciannovesimo album in studio del Boss, registrato principalmente presso la sua abitazione in New Jersey, così come in California e a New York. Con questa nuova fatica discografica, Bruce Springsteen promette di portare la sua musica verso nuove direzioni, prendendo ispirazione dalla musica pop a cavallo tra gli anni ’60 e ‘70 che ha caratterizzato la produzione discografica della California del Sud. “Western Stars” vuole essere anche un ritorno alle registrazioni da solista, con brani ispirati a personaggi e arrangiamenti orchestrali cinematici. I 13 brani che comporranno l’album affronteranno diversi temi tipicamente americane dagli spazi desertici alle autostrade immense, passando per i sentimenti contrapposti di isolamento e comunità, senza dimenticare quello che è il più profondo spirito USA. Questa è la tracklist di “Western Stars”: