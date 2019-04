Dopo l'annuncio del nuovo disco, ecco il video del primo singolo. Bruce Springsteen ha pubblicato su Facebook la clip di "Hello Sunshine", uno dei brani che compongono "Western Stars", il disco in uscita a giugno (GUARDA IL VIDEO IN ALTO).

Il primo album dopo 5 anni

E' il primo album in studio di Springsteen dopo cinque anni e l'artista porta la sua musica verso nuove direzioni, prendendo in parte ispirazione dai dischi pop della California del Sud tra la fine degli anni '60 e l'inizio dei '70. Il diciannovesimo disco della carriera è stato registrato principalmente nello studio in casa di Springsteen, in New Jersey, con l'aggiunta di alcune registrazioni realizzate in California e a New York. "Questo lavoro è un ritorno alle mie registrazioni da solista con le canzoni ispirate a dei personaggi e con arrangiamenti orchestrali cinematici - racconta The Boss -, è come uno scrigno ricco di gioielli".